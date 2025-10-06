Грешка код кувања чаја од шипка уништава све витамине

06.10.2025
Чај од плодова шипка је савршен јесењи напитак који ће ојачати ваш имунитет с обзиром на то да има 50 пута више витамина Ц од лимуна, а кључ је у начину припреме јер једна ствар при кувању уништава све витамине.
Прво, да бисте направили савршени чај од шипка, потребно је одабрати прије свега квалитетан, осушен шипак.
Прије кувања, препоручује се да плодове благо здробите (ако већ није претходно самљевен) како би отпустили што више укуса и хранљивих састојака приликом припреме.
Шипак се ставља у хладну воду и загријева полако, без наглог кључања, како би се сачувале све његове корисне супстанце. Чим вода крене да "баца кључ" и почне да "шишти", чај се склања са рингле и поклопљен оставља да стоји око пола сата. Ово вријеме омогућава да шипак у потпуности ослободи своју богату арому и препознатљив киселкаст укус. Када је чај готов, проциједи се како би се уклонили комадићи плода и напитак је спреман за сервирање. По жељи, можете додати мало меда или лимуна, што ће додатно нагласити његову освјежавајућу ноту, пише Крстарица.
Овај природни напитак, богат витамином Ц и антиоксидансима, идеалан је за хладне дане када је вашем организму потребна додатна заштита и топлина.
Правилно припремљен чај од шипка није само здрав већ и право уживање за сва чула.
Користи се за ублажавање пролива, лијечење плућних болести, прехладе, упале грла, те као диуретик.
Новија истраживања спроведена у Данској показала су и да ови црвени плодови могу увелико ублажити тегобе артритиса јер дјелују као природни аналгетик.
Познато је и да чај од шипка помаже против накупљања пјеска и каменаца у бубрезима и мокраћним каналима.
Уље сјеменки дивљег шипка данас је јако популаран састојак органске и природне козметике захваљујући његовим антиоксидативним, антиаге и регенеративним својствима.
Чај од шипка смањује вјероватноћу да ћете се разбољети од грипа, али ако до тога ипак дође, пијте га свакодневно, преносе Независне.
