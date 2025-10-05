Logo

Људи несвјесно упадају у зачарани круг: Све већа злоупотреба спрејева за нос

Извор:

Теодора Беговић

05.10.2025

19:46

Коментари:

0

Олакшање које траје неколико сати, а проблем који траје мјесецима, па чак и годинама. Злоупотреба спрејева за нос постаје све чешћи проблем. Људи несвјесно упадају у зачарани круг из којег се тешко излази. Доносимо причу о томе како један обичан, и наизглед безазлен лијек, може постати озбиљан проблем и пријетња здрављу.

Злоупотреба почиње оног тренутка када спреј користимо дуже од препоручених три до пет дана. Тада пацијенти улазе у зачарани круг, спреј им постаје свакодневна потреба, а зависност може трајати мјесецима, чак и годинама. Посљедице нису безазлене, јављају се проблеми са спавањем и главобоље, а то су тек неки од симптома који показују колико је поремећено нормално функционисање.

obućar-zanatlije-050925

Друштво

Ко ће поправљати сатове, обућу? Стари занати на издисају

"Осим запушености може да се јави и сухоћа слузнице носа, пецкање, болови, па чак и крварење, што заправо говори да се ради о веома озбиљној слузници носа које су изазвале активне супстанце спреја. Да се не ради о безазленој злоупотреби спрејева говори чињеница да ови пацијенти могу да развију неке систематске симптоме као што је повишен крвни притисак, убрзан рад срца, чак и неки ментални проблеми као што је анксиозност, халуцинације и параноја", каже Александра Алексић, специјалиста оториноларингологије.

У том тренутку излаз се не тражи у новој бочици, већ у ординацији. Само љекар може процијенити штету и увести терапију којом се прекида зачарани круг злоупотребе.

kartice

Економија

Нема више куцања шифри: Уводи се нови начин плаћања картицом

"Уколико су се већ развили симптоми злоупотребе ових спрејева, онда је потребно да се на вријеме препознају и да се пацијент јави љекару, те да се подузму одређене мјере којим ми прекидамо прекомјерну и дуготрајну употребу спрејева и отклањамо одређеном терапијом посљедице те злоупотребе", каже Алексић.

Психолози упозоравају да управо унутрашњи недостатак, често емотивни, може створити склоност ка зависности. Све што донесе брзо олакшање, па макар био и среј за нос, може да се претвори у механизам бијега.

"Имате те спрејеве за отежано дисање, отежано функционисање дисања. Дакле, некад то неко препоручује и то може да постигне тренутне ефекте, али онда почиње човјек да овиси о њима јер сваки пут осјећа олакшицу. Овисност о употреби било којих средстава која ће надокнадити неку интерну нестабилност", каже психолог Александар Милић.

Ако посегнете за спрејем чешће него што пише на упутству, већ сте у проблему. Када лијек постане господар дисања, јасно је да је граница пређена. Најважнија порука јесте да је лакше стати на вријеме, чак и ријешити проблем дисања него проблем овисности.

Подијели:

Тагови:

sprej

nos

zavisnost

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Страшно упозорење Бабе Ванге на зависност која погађа читав свијет

Занимљивости

Страшно упозорење Бабе Ванге на зависност која погађа читав свијет

3 мј

0
Светогорски монах о срећи и успјеху: Људи са овим особинама су сиромашни и не живе дуго

Друштво

Светогорски монах о срећи и успјеху: Људи са овим особинама су сиромашни и не живе дуго

4 мј

0
Захарова: Зеленски довео Украјину у стање потпуне зависности

Свијет

Захарова: Зеленски довео Украјину у стање потпуне зависности

6 мј

0
Пазите шта једете: Ултрапрепрађена храна може изазвати зависност као алкохол и цигарете

Здравље

Пазите шта једете: Ултрапрепрађена храна може изазвати зависност као алкохол и цигарете

7 мј

0

Више из рубрике

Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс

Здравље

Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс

1 д

0
Храна за срце: Ово поврће позитивно утиче на рад кардио-васкуларног система

Здравље

Храна за срце: Ово поврће позитивно утиче на рад кардио-васкуларног система

1 д

0
Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

Здравље

Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

2 д

0
Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

Здравље

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

Опрез у Торину уништио дерби

22

01

Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

21

56

Преминуо Бранко Антић, велики човјек и добротвор

21

54

Борац славио у Приједору

21

50

Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner