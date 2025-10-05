Људи несвјесно упадају у зачарани круг: Све већа злоупотреба спрејева за нос

Извор:
Олакшање које траје неколико сати, а проблем који траје мјесецима, па чак и годинама. Злоупотреба спрејева за нос постаје све чешћи проблем. Људи несвјесно упадају у зачарани круг из којег се тешко излази. Доносимо причу о томе како један обичан, и наизглед безазлен лијек, може постати озбиљан проблем и пријетња здрављу.
Злоупотреба почиње оног тренутка када спреј користимо дуже од препоручених три до пет дана. Тада пацијенти улазе у зачарани круг, спреј им постаје свакодневна потреба, а зависност може трајати мјесецима, чак и годинама. Посљедице нису безазлене, јављају се проблеми са спавањем и главобоље, а то су тек неки од симптома који показују колико је поремећено нормално функционисање.
"Осим запушености може да се јави и сухоћа слузнице носа, пецкање, болови, па чак и крварење, што заправо говори да се ради о веома озбиљној слузници носа које су изазвале активне супстанце спреја. Да се не ради о безазленој злоупотреби спрејева говори чињеница да ови пацијенти могу да развију неке систематске симптоме као што је повишен крвни притисак, убрзан рад срца, чак и неки ментални проблеми као што је анксиозност, халуцинације и параноја", каже Александра Алексић, специјалиста оториноларингологије.
У том тренутку излаз се не тражи у новој бочици, већ у ординацији. Само љекар може процијенити штету и увести терапију којом се прекида зачарани круг злоупотребе.
"Уколико су се већ развили симптоми злоупотребе ових спрејева, онда је потребно да се на вријеме препознају и да се пацијент јави љекару, те да се подузму одређене мјере којим ми прекидамо прекомјерну и дуготрајну употребу спрејева и отклањамо одређеном терапијом посљедице те злоупотребе", каже Алексић.
Психолози упозоравају да управо унутрашњи недостатак, често емотивни, може створити склоност ка зависности. Све што донесе брзо олакшање, па макар био и среј за нос, може да се претвори у механизам бијега.
"Имате те спрејеве за отежано дисање, отежано функционисање дисања. Дакле, некад то неко препоручује и то може да постигне тренутне ефекте, али онда почиње човјек да овиси о њима јер сваки пут осјећа олакшицу. Овисност о употреби било којих средстава која ће надокнадити неку интерну нестабилност", каже психолог Александар Милић.
Ако посегнете за спрејем чешће него што пише на упутству, већ сте у проблему. Када лијек постане господар дисања, јасно је да је граница пређена. Најважнија порука јесте да је лакше стати на вријеме, чак и ријешити проблем дисања него проблем овисности.
