Храна за срце: Ово поврће позитивно утиче на рад кардио-васкуларног система

Поврће и зелениш су у основи већине планова здраве исхране - ове намирнице смањују ризик од развоја хроничних обољења, подстичу правилан рад мозга, срца и крвних судова, наводи руски геријатар Олга Ткачева.
"У поврћу има пуно влакана, витамина, минтерала и биолошки активних једињења као што су антиоксиданси и органске киселине. Што је разноврснији избор поврћа у тањиру, то је и шири спектар фитонутријената које уносимо у организам", наводи стручњак.
Које се то поврће налази на списку најздравијег за кардио-васкуларни систем?
Зелениш и махунарке
Спанаћ, зелеена салата, купус, лишће свекле, зелен - ове намирнице су извор великог броја витамина, као и фолне киселине, лутеина и зеоксантина. Уколико желите да будете здрави и да ваш кардио-васкуларни систем функционише као швајцарски сат Ткачева препоручује да зелениш свакодневно конзумирате у неограниченим количинама. Исто важи и за махунарке (пасуљ, грашак, боб, соју, сочиво): "Практично у свим "плавим зонама" махунарке су дио свакодневне исхране - добра су алтернатива месу, а уједно су богате и засићеним мастима, витаминима Б групе и гвожђем", наводи стручњак.
Ферментисано поврће
Традиционална зимница, попут киселог купуса и краставчића, туршије и другог ферментисаног поврћа је изузетно здрава, јер садржи велике количине витамина Ц.
"Ферментисане намирнице су природни пробиотици, а сви знамо да микрофлира организма утиче и на имунитет и рад мозга и срчаног система. Кисели купус је, рецимо, и одличан пречишћивач крви", додаје Ткачева говорећи у интервјуу за Комсомољску правду.
Међутим, са ферментисаном храном не треба претјеривати - оптимално је да се током дана поједе пар листова (или кашика, зависи од облика) киселог купуса или друге врсте зимнице, најбоље за вечеру.
Печурке
Поједине врсте печурака садрже витамин Д у форми ергокалциферова, који је посебно важан у јесењем и зимском периоду када имамо мање сунчеве свјетлости, која је природан извор витамина Д.
"Осим тога, печурке су и главни извор бета-глукана - сложених полисахарида који имају снажно имунорегулаторно дејство и способност активације ћелија имунитета које су одговорне за одбрану организма од инфекција. Осим тога, бета-глукани доказано смањују и ниво хроничних упалних процеса у организму, захваљујући чему се одржава и здравље кардио-васкуларног система и његов правилан рад, преноси РТ Балкан.
