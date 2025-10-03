Овај тест од 5 секунди може указати на срчану слабост

Извор:
Брз тест који траје само пет секунди може да укаже на ране симптоме срчане слабости.
Срчана слабост је озбиљно, али често непримјећено стање које се постепено развија и може проћи незапажено док не постане озбиљно. За разлику од изненадног срчаног удара, симптоми се јављају споро, па рани знаци често остану непримјећени.
Недавно је пажњу привукао једноставан тест који траје само пет секунди, јер нуди брз и неинвазиван начин за откривање потенцијалних срчаних проблема.
Како овај тест функционише и зашто може бити користан у раном откривању ризика од срчане слабости?
Разумијевање срчане слабости
Срчана слабост не значи да срце потпуно престаје да ради, већ да не пумпа крв довољно ефикасно. То може довести до симптома као што су:
-отежано дисање
-стални умор
-отицање ногу
-проблеми са физичком активношћу
Многи људи ове тегобе приписују старењу или свакодневном стресу, због чега често касне са правовременим лијечењем. Рано откривање је важно, јер правовремена медицинска брига може побољшати квалитет живота и смањити ризик од озбиљнијих компликација.
Једноставан тест од пет секунди
Овај тест је заиста кратак и једноставан – захтјева само вашу телесну тежину и зид за ослонац.
Како се изводи:
Сједите на столицу, држите леђа права, а стопала равно на поду.
Прекрижите руке преко груди.
Пет пута устаните и поново сједите у року од пет секунди.
За извођење овог теста није потребна никаква додатна опрема, игле нити посјета болници.
Шта тест показује?
Ако не успијете да завршите вјежбу у пет секунди, то може бити знак упозорења. Истраживања показују да потешкоће при извођењу могу бити повезане са слабошћу мишића и смањеним протоком крви – оба фактора која се јављају у раним фазама срчане слабости.
Принцип је једноставан: мишићи ногу захтевају добру циркулацију и кисеоник да би правилно функционисали. Када срце не ради довољно ефикасно, мишићи се брзо заморе, што и наизглед једноставне задатке чини тешким.
Важно је нагласити да овај тест сам по себи не поставља дијагнозу срчане слабости, али може послужити као брза провјера која сугерише потребу за додатним прегледима.
Овај тест је сличан клиничком тесту који љекари већ користе – тесту петоструког устајања и сједања (СТСТ-5). Оба теста подразумевају пет узастопних устајања и сједења, али кућна верзија мјери да ли то можете да изведете за мање од пет секунди, док клиничка мјери укупно вријеме.
Студија из 2023. године показала је да су СТСТ-5 и његова дужа варијанта – тест од 60 секунди – поуздани за процјену снаге, издржљивости и функционалних способности.
Резултати ових тестова често се поклапају са стандардним методама процјене рада срца и покретљивости, што их чини корисним алатом за праћење пацијената током рехабилитације.
Зашто је овај тест значајан?
Оно што га издваја је његова једноставност – може се урадити код куће и не захтјева посебну припрему.
За особе са повећаним ризиком, попут оних са повишеним крвним притиском, дијабетесом, гојазношћу или породичном историјом срчаних болести, тест може послужити као рано упозорење.
Ако неко више пута не успије да заврши вјежбу у пет секунди, љекар може препоручити додатне претраге, као што су ехокардиограм, ЕКГ или крвни тестови. На тај начин тест функционише као једноставан скрининг алат, а не као дијагностичко средство.
Не занемарујте сигнале
Ако вам је тешко да изведете овај петосекундни тест, не треба паничити. Неуспјех не значи аутоматски да имате срчану слабост – узрок може бити старост, артритис или недостатак физичке активности. Ипак, ово је знак који не треба игнорисати, а консултација са љекаром може помоћи да се искључе проблеми са срцем и донесе мир.
