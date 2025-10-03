Шокантан исказ полицајца Нермина Шеховића на суђењу Конаковићу: Мајка је имала мождани удар!

Извор:
Пред Општинским судом у Сарајеву данас је одржано рочиште по тужби Нермина Шеховића, полицајца, против Елмедина Конаковића (НиП), министра спољних послова у Савјету министара БиХ.
На самом почетку рочишта, адвокатица Шеховића, Јасмина Салтага осврнула се на висину туженог захтјева, те затражила да се износ преиначи, односно са 5.100 КМ, повиси на 14.000 КМ, с обзиром да је Шеховић, како је навела, трпио јаке душевне болове, што је вјештак утврдио.
Прво је саслушан тужени Конаковић који је изјавио да Шеховића познаје 8-9 година, од предмета „Џенан Мемић“ (оп.а. с обзиром на то да је Шеховић писао извјештај који се тиче овога случаја). Конаковић је пред Судом потврдио да је одржао конференцију за медије 25. 4., те да је говорио о акцији „Black Tie“ те да је конференција за медије одржана у Министарству спољних послова БиХ, на чијем челу је он.
Потом је услиједило обраћање Шеховића, који је по струци правник, а тренутно је запослен као вођа тима за прикупљање обавјештајних сазнања.
- Након 3 године сам добио прилику да нешто кажем. Очекујем од Суда да ћу имати правду. Очекујем да нећу имати више проблема. Сваки пут сам имао проблема када сам уложио неке доказе – каже Шеховић.
Додао је да је као полицијски службеник у Федералној управи полиције био оцијењен високом оцјеном, те је изнио на којим све позицијама је био запослен. Осврнуо се на прес-конференцију Конаковића гдје је казао да је та конференција била повод тужбе и узрок даљег шиканирања њега. Додао је да је због тога био суспендован, те да је упркос стажу од 28 година оцијењен оцјеном 1, тврдивши да је једини на свијету који је оцијењен таквом оцјеном.
Поручио је како је у предметима био свједок, а никада осумњичени. Шеховић је навео да је Конаковић на конференцији за њега изјавио како је он олош.
- Ја нисам махалац. Ја сам полицијски службеник. Свако одговара за своја дјела и недјела. Не знам што сам ја окарактерисан као лице мафије. Након конференције за медије Елмедина Конаковића, моја мајка је имала мождани удар. Ауто ми је оштећен, загребана страна, предња гума исјечена. Постао сам мета. Они часни, а ја нисам – каже Шеховић.
Шеховић је поручио да није корумпирани полицајац.
- Толико су се играли са мном. Суспендовали су ме на 31. годишњицу. Моји родитељи су уништени – рекао је Шеховић.
Адвокатица Салтага га је упитала која је била његова улога у предмету наркокартела, на шта је казао да је био свједок. Адвокат Фестић је упитао Шеховића у каквим је односима с Конаковићем, на шта је одговорио „да немају никакав однос“.
- Ни у каквим. Знам га са телевизије. Да смо у добрим, не би ми то урадио. Очигледно сам неком сметао, па је морао да ме линчује. Ово што је мени урађено, ово је урађено из структура које су хтјеле да штите наркокартел – навео је Шеховић.
Потом је Шеховић додао:
- Жао ми је што тужени није ту (Конаковић је одмах напустио судницу по давању свог исказа, оп.а.). Ово олако узимање људи у уста, мени је уништило живот. Све због тога што сам радио свој посао. Десетине позива има да сам ја свједок – закључио је Шеховић, чиме је данашње рочиште и окончано, гдје су саслушане парничне странке.
Подсјећања ради, о акцији "Black Tie" коју је Конаковић назвао монтажом, а која је усмјерена против разбијања наркокартела "Тито и Дино" огласио се и ЕВРОПОЛ.
- У рацији великих размјера која је проведена у Босни и Херцеговини, службеници за провођење закона упали су у домове и канцеларије 23 особе за које се сумња да су дио 'ужег круга' наркобоса ухапеног у новембру 2022. године. Европол је подржао акцију која служи као још једна прекретница у борби против такозваног 'супер картела', савеза криминалних мрежа које су контролисали већи дио европске трговине кокаином - навели су из ЕВРОПОЛ-а прошле године.
Сљедеће рочиште у овом предмету је 10. октобра у 10 сати.
