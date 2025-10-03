Logo

Ухапшени Бањалучани: У кафићу од мушкарца отели торбу с новцем?

Аутор:

Стеван Лулић

03.10.2025

11:54

Ухапшени Бањалучани: У кафићу од мушкарца отели торбу с новцем?
Фото: АТВ

Бањалучани М.В. и Н.Г. ухапшени су јуче због сумње да су у једном угоститељском објекту опљачкали мушкарца.

Они се сумњиче за кривично дјело "Разбојништво" почињено посљедњег дана септембра.

radijator grijanje pixabay

Бања Лука

Зашто није почело гријање у неким бањалучким насељима

"Полицијској управи Бањалука, 30.09.2025. године око 00,00 часова мушко лице пријавило је да је у угоститељском објекту у Бањалуци физички нападнут од стране мушког лица, којом приликом му је отуђена торбица са новцем", саопштено је из Полицијска управа Бањалука.

Све мјере и радње предузимају су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

