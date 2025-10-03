Ухапшени Бањалучани: У кафићу од мушкарца отели торбу с новцем?

Аутор:Стеван Лулић
03.10.2025
11:54
Коментари:0
Бањалучани М.В. и Н.Г. ухапшени су јуче због сумње да су у једном угоститељском објекту опљачкали мушкарца.
Они се сумњиче за кривично дјело "Разбојништво" почињено посљедњег дана септембра.
Бања Лука
Зашто није почело гријање у неким бањалучким насељима
"Полицијској управи Бањалука, 30.09.2025. године око 00,00 часова мушко лице пријавило је да је у угоститељском објекту у Бањалуци физички нападнут од стране мушког лица, којом приликом му је отуђена торбица са новцем", саопштено је из Полицијска управа Бањалука.
Све мјере и радње предузимају су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Остали спортови
2 ч0
Здравље
2 ч0
Србија
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму