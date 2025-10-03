Ђурђевић: Буџетски корисници без августовске плате

Извор:
СРНА
03.10.2025
16:34
Коментари:0
Радници Центра за социјални рад Бијељина, као и запослени у Градској управи и свим буџетским корисницима у граду, октобар су дочекали без августовске плате, упозорио је директор Центра за социјални рад Александар Ђурђевић.
"Средства за плате у буџету града Бијељина су планирана и обезбијеђена. Приходи, не само да су остварени, него су и већи од планираних. Не постоји ниједан изговор зашто плате нису исплаћене. Лажне приче о ребалансу и ПДВ-у не пију воде", објавио је Ђурђевић на друштвеним мрежама.
Он каже да радници Центра за социјални рад, Градске управе и других установа не смију бити жртве чињенице да је "градоначелник потрошио 19 милиона КМ мимо буџета у само једној години, да је на 310 радника примио још 360 на одређено вријеме или да милионе марака дијели за непланске куповине политичке наклоности".
Ђурђевић подсјећа да је плата основно право радника.
"Исплатите радницима оно што им по закону припада, а онда купујте клавире од пола милиона марака и шта год друго хоћете", поручио је он.
Према његовим ријечима, радници још ћуте и савјесно обављају свој посао, али "овакво понижавање не може трајати дуго".
"Ако дође до радикализације и ескалације, одговорност ће бити искључиво на оном који их је у ту ситуацију довео", закључио је Ђурђевић.
Он каже да о септембарској плати и накнадама за јул, август и септембар за ове раднике у Бијељини не вриједи ни размишљати.
"Људи који свакодневно раде са најтежим категоријама становништва – болесним и сиромашним суграђанима, лицима са инвалидитетом, породицама у кризи, жртвама насиља, дјецом без родитељског старања, малољетним делинквентима, као и дјецом у ризику и дјецом са сметњама у развоју, остали су без елементарне сатисфакције за свој рад – плате", истакао је Ђурђевић.
Он је навео да само они знају како су у септембру спремили дјецу у школу, како су платили кредите и рачуне, те како свакодневно издржавају породице.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
14
17
12
17
09
17
05
Тренутно на програму