Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

03.10.2025

Зачепљене артерије представљају озбиљан здравствени проблем који се често развија без изражених симптома.

Ипак, рани знакови поремећаја циркулације неријетко се прво јављају у ногама, а не у грудима, што многи не препознају као упозорење.

Један од знакова који може указивати на поремећај циркулације јесте бол у ногама током ходања. Ова појава, позната као клаудикација, обично се осјећа у листовима или бедрима, а смањује се када особа стане и одмори.

Бол настаје због тога што крв не протиче довољно слободно кроз артерије, па мишићи не добијају потребну количину кисеоника.

Хроника

Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих

Овај симптом се често погрешно тумачи као посљедица умора или старења, али учестала појава бола након краће физичке активности може бити знак озбиљног поремећаја. У неким случајевима, бол се јавља и у мировању, што указује на узнапредовало стање које захтијева медицинску провјеру.

Поред бола, могу се јавити и други симптоми попут осјећаја тежине, слабости у ногама или грчева. Препознавање ових знакова и благовремено дјеловање од кључне су важности за очување здравља крвних судова и превенцију озбиљнијих компликација.

