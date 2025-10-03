Logo

Јанко Поповић Воларић након 28 година постао отац по други пут

Извор:

Кликс

03.10.2025

21:41

Коментари:

0
Јанко Поповић Воларић након 28 година постао отац по други пут
Фото: Youtube/ screenshot/K1Televizija

Хрватски глумац Јанко Поповић Воларић и његова супруга Ловорка Сршен постали су родитељи, пренијели су хрватски медији.

Наиме, Магазин Глориа наводи како су пријатељи 45-годишњи глумца и 38-годишње кантауторице потврдили су сретну вијест да је Ловорка родила дјевојчицу, годину дана након што се пар вјенчао. Глумац из претходне везе с пјесникињом Инес Перушко Рихтар већ има 28-годишњег сина Давида.

Јанко и Ловорка су се вјенчали далеко од очију јавности у септембру 2024. године, а ни њихови пријатељи на друштвеним мрежама нису дијелили садржај с вјенчања.

вирус-илустрација-25082025

Регион

Хрватска поново у јеку корона вируса, више заражених у тешком стању

Јанко је од 2009. до 2012. био у браку с хрватском глумицом Јеленом Вељачом, а с 18 година добио је сина Давида с пјесникињом Инес Перушко Рихтар.

"Јако сам рано постао отац. Био сам тада јако, јако млад. Имао сам 20 година. Али пуно је времена прошло, Давид је прекрасан човјек и заправо се увијек поставља то питање година, мораш у једном тренутку схватити да си одговоран. Ја сам у томе на неки начин успио, и његова мама наравно. Живимо већ јако дуго један нормалан живот оца и сина", изјавио је глумац својевремено.

