Рита Ора у изазовној модној комбинацији мамила уздахе: Уска бијела хаљина нагласила њен деколте

03.10.2025

18:09

Рита Ора у изазовној модној комбинацији мамила уздахе: Уска бијела хаљина нагласила њен деколте
Фото: Друштвена мрежа X/alpajoco

Британска пјевачица Рита Ора привукла је пажњу током вечерњег изласка у Паризу, гдје је снимљена у ресторану Ле Костес, популарном окупљалишту славних током Седмице моде.

Ора је том приликом носила уску бијелу хаљину с дубоким деколтеом.

Наиме, пјевачица је за вечерњи излазак одабрала уску бијелу хаљину миди дужине с прозирним изрезом сприједа, који је додатно истакао њен деколте. На ногама је имала бијеле сандале, а цијели стајлинг употпунила је црним сунчаним наочалама.

И док је пјевачица привлачила погледе у Паризу, у Великој Британији суочава с проблемима због планиране изградње приватне теретане у врту своје виле вриједне 7,5 милиона фунти. Локални становници су против овог пројекта, страхујући да ће нова грађевина нарушити мир и природно окружење у њиховом крају.

Комшије тврде да пјевачица угрожава природну, истичући да се на тој локацији налазе бројне птице и лептири, укључујући и ријетке врсте попут црвендаћа, чапљи, паунова и других. Такођер подсјећају да некретнина има строга правила која забрањују већа окупљања и забаве, како би се очувао мир и комшилук.

"Иронично је што је Рита раније изјавила да жели заштитити свој врт, који описује као уточиште за лептире и птице. Изградња теретане у потпуности је супротна тој идеји и угрожава заштићену природу овог простора", навели су незадовољни сусједи.

Упркос противљењу комшија, Рита Ора је наводно добила дозволу за градњу теретане, чиме је окончана правна борба, барем засад.

Rita Ora

