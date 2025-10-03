Врело издање Јоване Пајић, падају вилице: Показала "плочице", а брус не носи!

03.10.2025
16:40
Коментари:0
Пјевачица Јована Пајић годинама гради успјешну каријеру.
Важи за једну од најљепших и најзгоднијих дама на естрадној сцени, а томе дугује и то што посвећује посебну пажњу свом изгледу и пази на исхрану те је њена фигура годинама иста.
Када је стајлинг у питању, Јована Пајић је увијек софистицирана и елегантна а истовремено атрактивна и у тренду. Сада је покушала да мало споји елеганцију и покаже свој с***ипил те је најновијом објавом буквално усијала мреже.
Она је подијелила фотографију на којој носи чувено "пепито" одијело потпуно раскопчана и без брусхалтера а испод су се назирале "плочице" на стомаку.
Није ријеч о правим трбушњацима, иако не би чудило да је то истина, већ о интересантном појасу који се назирао као наставак на панталонама и подсјећао на исклесане трбушњаке.
Јована Пајић је позирала са великим самопоуздањем, показавши да може да изнесе сваки комад одјеће а мреже су се буквално усијале.
Пјевачица је добила прегршт похвала и комплимената на рачун свог изгледа.
Ипак, коментар њене колегинице Марије Шерифовић посебно је привукао пажњу.
''Дакле, ипак нећу одмарати'', написала је Марија Шерифовић, али није познато на шта је тачно мислила.
