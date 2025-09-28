Марија Шерифовић прекинула концерт због ћевапа и лука

Извор:
28.09.2025
16:18
Српска пјевачица Марија Шерифовић наступала је у Холандији, а детаљ с овог наступа освојио је мреже када је на тренутак зауставила концерт и то због ћевапа.
Шерифовић је пјевала у арени Силвердом у Зоетермеру, а током наступа осјетила мирис лука те је застала и упитала публику о чему је ријеч.
"Ћевапи?! Станите људи, чекајте. Ово је, бре, концерт. Какви ћевапи је...е", казала је Марија на шта је публика праснула у смијех.
Потом је упитала да ли неко стварно продаје ћевапе и гдје те је љутито одговорила: "Сјајно, браво за организаторе".
"Али знате шта, кад су већ ти ћевапи ту, донеси два комада да пробамо. Кад ме већ гуши лук… сви који прате моје влогове знају да ништа више не мрзим од црног лука", наставила је Марија.
Пјевачица уз наступе свакодневно детаље свог живота дијели и у влоговима на Јутјубу, гдје је управо споменула своју "мржњу" према црном луку.
Иначе, Шерифовић је почетком јула најавила да напушта такмичење Звезде Гранда након 10 година.
"Лутке моје, сигурна сам да у неколико реченица никако не могу стати све емоције које осјећам док ово пишем. Након 10 година проведених у жирију емисије 'Звезде Гранда', осјећам да је дошао тренутак да затворим ово важно поглавље мог живота и каријере", написала је у свом обраћању.
Пјевачица је тада пожељела срећу новом директору и екипи која ће остати у "Звездама Гранда".
@republika.zabava #marijaserifovic #holandia #cevapi #netherlands #republikatv ♬ original sound - Republika Zabava
