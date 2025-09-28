Још једна земља нуди претплату за Фејсбук и Инстаграм без рекламе

Извор:
Б92
28.09.2025
15:44
Корисницима Фејсбука и Инстаграма у Великој Британији ускоро ће бити понуђене претплате којима се уклањају рекламе.
У наредним недјељама, особе старије од 18 година моћи ће да плаћају три фунте за веб, односно четири фунте за Андроид/иОС претплату. Ако се питате зашто је мобилна верзија скупља, Мета то објашњава накнадама које Епл и Гугл наплаћују у својим продавницама апликација.
Претплата без реклама важиће за сваки Фејсбук и Инстаграм налог додат у Мета Аццоунтс Центер, који Мета користи да корисницима омогући повезивање различитих Мета налога на својим платформама.
Сваки додатни налог унијет у Аццоунтс Центер аутоматски добија своју претплату за додатне двије, односно три фунте. Они који одлуче да одбију понуду, наставиће да користе апликације уз рекламе.
Мета наводи да је промјена одговор на нове регулаторне смјернице, којима се корисницима даје избор између пристанка да организација користи њихове податке за персонализоване рекламе или плаћања да би то избјегли.
Мета је раније увела сличну опцију за кориснике у ЕУ, нудећи претплату без реклама по цијени од 10 евра, али је Европска комисија казнила компанију са 200 милиона евра због наводног непоштовања строжих закона.
Компанија је касније понудила ревидирани, јефтинији план претплате без реклама.
