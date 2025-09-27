Има ли разлога за страх: Физичар израчунао датум смака свијета?

Извор:
Агенције
27.09.2025
07:20
Коментари:0
Године 1960. аустријски физичар и филозоф Хајнц фон Ферштер (1911-2002.) објавио је студију у којој је покушао математички одредити тренутак када би човјечанство могло достићи границе опстанка.
У раду, познатом као “једначина судњег дана”, предвиђао је да ће људска популација расти толиком брзином да ће планета постати пренапучена и немогућа за живот.
Хроника
Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује
У својој анализи користио је податке о стопама раста становништва те пројектовао будуће трендове под претпоставком да човјечанство не уништи нека велика катастрофа.
Сматрао је да би прекомјерно повећање броја људи довело до стања које је назвао “демографском сингуларношћу” — тренутка када број становника постаје практично бесконачан у односу на носивост планете.
“Наши пра-праунуци неће умријети од глади, већ ће бити згњечени до смрти”, написао је у студији.
Према његовим прорачунима, кључни датум када би човјечанство достигло критичну точку јесте 13. новембар 2026.
Тог дана, према његовој теорији, људска популација достиже максималну густину и систем се урушава.
Иако се чини да је предвиђање о непосредном крају свијета врло песимистично, вон Ферштерова формула показала се изненађујуће прецизном када је ријеч о праћењу глобалног раста становништва током 20. вијека.
На примјер, предвиђао је популацију од око 5,99 милијарди за 1997. годину, док је стварни број био 5,92 милијарде, што показује високу тачност његових прорачуна.
Градови и општине
Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све
Међутим, стварни свјетски демографски трендови нису пратили хиперболични раст предвиђен његовом једначином.
Популација се почела успоравати због различитих друштвених, економских и здравствених фактора.
Ипак, рад остаје вриједан примјер како научници користе математичке моделе за предвиђање будућности, али и како такви модели могу бити подложни промјенама у стварним условима.
У међувремену, тема “смака свијета” и даље привлачи пажњу. Неки људи чак продају своје домове и припремају се за апокалипсу, вјерујући да ће она наступити ускоро.
Међутим, историја предвиђања краја свијета показује да ниједна до сада није заиста остварена – свијет се и даље наставља нормално развијати, а датум 13. новембар 2026. остаје више предмет научне фасцинације него стварне пријетње човјечанству.
Занимљивости
11 ч0
Регион
11 ч0
Друштво
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму