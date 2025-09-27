Logo

Има ли разлога за страх: Физичар израчунао датум смака свијета?

Извор:

Агенције

27.09.2025

07:20

Коментари:

0
Има ли разлога за страх: Физичар израчунао датум смака свијета?
Фото: Pexel/SingingAngler

Године 1960. аустријски физичар и филозоф Хајнц фон Ферштер (1911-2002.) објавио је студију у којој је покушао математички одредити тренутак када би човјечанство могло достићи границе опстанка.

У раду, познатом као “једначина судњег дана”, предвиђао је да ће људска популација расти толиком брзином да ће планета постати пренапучена и немогућа за живот.

Полиција Србија

Хроника

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

У својој анализи користио је податке о стопама раста становништва те пројектовао будуће трендове под претпоставком да човјечанство не уништи нека велика катастрофа.

Сматрао је да би прекомјерно повећање броја људи довело до стања које је назвао “демографском сингуларношћу” — тренутка када број становника постаје практично бесконачан у односу на носивост планете.

“Наши пра-праунуци неће умријети од глади, већ ће бити згњечени до смрти”, написао је у студији.

Према његовим прорачунима, кључни датум када би човјечанство достигло критичну точку јесте 13. новембар 2026.

Тог дана, према његовој теорији, људска популација достиже максималну густину и систем се урушава.

Невјероватна прецизност

Иако се чини да је предвиђање о непосредном крају свијета врло песимистично, вон Ферштерова формула показала се изненађујуће прецизном када је ријеч о праћењу глобалног раста становништва током 20. вијека.

На примјер, предвиђао је популацију од око 5,99 милијарди за 1997. годину, док је стварни број био 5,92 милијарде, што показује високу тачност његових прорачуна.

Новац

Градови и општине

Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све

Међутим, стварни свјетски демографски трендови нису пратили хиперболични раст предвиђен његовом једначином.

Популација се почела успоравати због различитих друштвених, економских и здравствених фактора.

Ипак, рад остаје вриједан примјер како научници користе математичке моделе за предвиђање будућности, али и како такви модели могу бити подложни промјенама у стварним условима.

У међувремену, тема “смака свијета” и даље привлачи пажњу. Неки људи чак продају своје домове и припремају се за апокалипсу, вјерујући да ће она наступити ускоро.

Међутим, историја предвиђања краја свијета показује да ниједна до сада није заиста остварена – свијет се и даље наставља нормално развијати, а датум 13. новембар 2026. остаје више предмет научне фасцинације него стварне пријетње човјечанству.

Подијели:

Тагови:

smak svijeta

apokalipsa

fizika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Ево шта сезона Ваге доноси за сваки знак хороскопа: Ови знакови ће имати среће

11 ч

0
Купио аутомобил у Чешкој, а када га је отишао преузети дочекао га шок

Регион

Купио аутомобил у Чешкој, а када га је отишао преузети дочекао га шок

11 ч

0
Лутрија лото листић

Друштво

Жена добила на лутрији: Комбинацију јој диктирао ChatGPT

11 ч

0
Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

Занимљивости

Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

11 ч

0

Више из рубрике

У Сахари откривене мумије старе 7000 година

Наука и технологија

У Сахари откривене мумије старе 7000 година

15 ч

0
WhatsApp увео нову функцију, корисници одушевљени

Наука и технологија

WhatsApp увео нову функцију, корисници одушевљени

18 ч

0
Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

Наука и технологија

Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

23 ч

0
Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

Наука и технологија

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

32

Сијарто: Зеленски губи разум

09

25

Страшна несрећа на бх. путевима: Сударила се три аута, има повријеђених

09

19

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

09

13

Америка одгодила санкције НИС-у

09

07

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner