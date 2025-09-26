Ево шта сезона Ваге доноси за сваки знак хороскопа: Ови знакови ће имати среће

26.09.2025
Сезона Ваге доноси важна изненађења за све хороскопске знакове. Сазнајте да ли вас чекају љубавне промјене, пословни успјеси или астролошка драма.
Период Ваге, које траје од 22. септембра до 21. октобра, сваке године доноси снажан нагласак на међуљудске односе и потрагу за складом. Овај знак, којим влада Венера, симболизује правду, партнерство и љепоту – па управо у ово доба године често осјећамо потребу да ускладимо оно што дајемо са оним што примамо. Питање једнакости и баланса постаје неизбјежно.
Сезона Ваге нас позива да пронађемо равнотежу између давања и примања, препознамо сопствене унутрашње истине и обновимо односе на здравијим темељима, пише atma.hr.
Ево шта период Ваге доноси сваком хороскопском знаку:
Ован
За Овнове, ово раздобље наглашава све врсте односа – од романтичних до пословних. Ваша планета владар, Марс, проводи цијелу сезону у Шкорпији, па ћете имати већу јасноћу и одлучност у вези са својим везама. Пун Мјесец у вашем знаку 7.10. доноси снажну спознају о томе гдје стојите у љубави или партнерству. То је тренутак у којем треба да допустите себи да осјетите све емоције, јер вам управо оне могу показати пут.
Ако се између 13. и 18.10. појави осјећај несигурности, не брините – разјашњење долази када Венера уђе у Вагу од 19.10. до 6.11. Тада односи постају топлији, њежнији и испуњенији. На послу ће посебно важни бити дани између 30.9. и 9.10. Биће вам потребни флексибилност и спремност на компромис како бисте успјешно завршили пројекте. Сезону закључујете младим Мјесецом у Ваги 21.10. који доноси могућност исцјељења и склада у породичним или партнерским односима, а Јупитерова подршка уноси осјећај олакшања и мира.
Бик
Биковима сезона Ваге доноси веома активне дане. Планетарни утицаји покрећу и вашу каријеру и личне односе, па ћете бити заузети на више фронтова. Од 22.9. до 14.10. Меркур и Марс у Шкорпиону подстичу Плутона у вашој десетој кући каријере, па ће амбиција доћи у први план. Вријеме је да кренете ка циљевима које сте планирали од почетка године.
Марс, који остаје у вашем сектору партнерства до 4.11. отвара могућност пословних уговора и сарадњи. Бићете склони да анализирате предности и мане нових договора, који вам могу донети већу видљивост и успјех. У личним везама атмосфера постаје интензивнија. Ако сте у вези, осећаћете јачу потребу за блискошћу са партнером, а сексуална енергија могла би бити снажнија него иначе. Ако сте слободни, ово раздобље може означити прекретницу – ваши критеријуми се мијењају, а приступ љубави постаје другачији. Од 19.10. до 6.11, када Венера улази у Вагу, отвара се ново романтично поглавље, пуно њежности и привлачности.
Близанци
За Близанце, сезона Ваге доноси продуктивне дане, посебно везане за посао и пројекте. Од 30.9. до 13.10. могли бисте завршавати пројекте започете још између марта 2023. и маја 2025. Сатурн вам је тада помагао да градите стабилне темеље, а сада долази тренутак да финализирате оно што сте стварали.
Марс, који пролази кроз ваше поље рада, даје вам енергију и одлучност да остварите циљеве. Ако вам је потребна концентрација и фокус, датуми 22–23. септембра и 6–9. октобра посебно су повољни. Млади Месец у Ваги 21.10. могао би да донесе награду у виду новог уговора или финансијског признања. Осим посла, активира се и ваше поље уживања и романтике. Ако сте слободни, пун Мјесец у Овну 7. октобра отвара прилику за нове сусрете. Уласком Венере у Вагу од 19.10. до 6.11. почињу једни од најбољих дана у години за љубав, изласке и уживање у креативности.
Рак
Ракови ће у овој сезони осјећати снажан фокус на породицу и дом. Пун Месец у Овну 7. октобра може вас довести у ситуацију у којој балансирате између пословних и приватних обавеза. Савјет је да тих дана смањите друштвени темпо и посветите се најближима. Две недјеље касније, млади Мјесец у Ваги 21. октобра доноси осјећај мира и исцјељења. Овај лунарни догађај активира Јупитера у вашем знаку, па можете доживјети нови почетак који доноси обиље и оптимизам.
Први дио сезоне, од 22.9. до 14.10, носи интроспективну енергију. Меркур, Марс и Плутон подстичу вас да размислите шта заиста желите у љубави и интимности. Ако сте у вези, то је период дубоких разговора и јачања повезаности. Ако сте слободни, могли бисте изненада схватити да ваше жеље и критеријуми више нису исти – и то отвара врата за нове, значајније односе.
Лав
Драги Лавови, односи ће вам током сезоне Ваге играти важну улогу – било да је ријеч о породици, љубави или пословним сарадњама. Улазак Марса у Шкорпиона покреће двогодишњи период у којем ће ваш фокус бити усмјерен на дом и блиске односе. Између 23.9. и 9.10. Меркур и Марс активирају Плутона, што може донијети потребу за озбиљним разговорима са члановима породице или партнером. Тада могу испливати на површину питања везана за границе и очекивања, а управо отвореност и искреност помоћи ће да се односи учврсте и развију.
За неке Лавове ово раздобље може значити и преговоре око пословног партнерства које јача позицију на професионалном плану. Будући да Вага влада вашим сектором комуникације, током цијеле сезоне нагласак је на разговору, слушању и преговорима. Пун Мјесец у Овну почетком октобра и млади Мјесец у Ваги 21. октобра доносе низ активности повезаних са комуникацијом и умрежавањем.
Ова година за вас носи и духовни раст, па се у другом дијелу мјесеца може појавити искуство унутрашњег просвјетљења. Посебно обратите пажњу око 16.10 – инспирација би могла доћи из сна, симбола или неочекиване поруке. То ће бити ваш “аха” тренутак, путоказ који вас води дубљем разумевању себе и живота.
Дјевица
За Девице, сезона Ваге дјелује као наставак процеса започетих у септембру, током периода помрачења. Тај период био је пун догађаја и подстакао вас је да схватите како су одређене промјене у животу неизбјежне. Вага сада наглашава вашу потребу за самооснаживањем, посебно у пољу рада и свакодневних навика.
Између 22.9. и 13.10. могли бисте да уведете нове рутине или да се одважите да изразите своје потребе надређенима и колегама. Било да је ријеч о промјенама у исхрани, повећању физичке активности или увођењу медитације у свакодневицу – циљ је да пронађете више енергије и осјећај унутрашње снаге.
На љубавном плану, дани око 7.10. и пуног Мјесеца у Овну могу донијети важна превирања. Ако сте у вези, тај лунарни догађај могао би означити крај одређених образаца понашања и отворити простор за нови почетак, који се рађа две недјеље касније с младим Мјесецом у Ваги 21. октобра. Ако се разговори односе на финансије или заједничке ресурсе, улазак Венере у Вагу од 19. октобра до 6. новембра могао би донети позитивне вијести и осећај олакшања. Дјевицама је ово раздобље снажне трансформације – време када кроз мале, али кључне промјене свакодневнице граде нове темеље за већу животну равнотежу.
Вага
Ваге, ово је ваше време у години и енергија је потпуно усмјерена на вас. Активира се неколико кључних подручја ваше наталне карте, посебно она везана за каријеру и професионални раст. Многи припадници овог знака могли би се наћи пред новим пословним приликама, преговорима о партнерству или разговорима о повишици.
Ипак, није све тако једноставно. Око 23.9. и 13.10., када се активира Нептун у вашем сектору партнерства, може доћи до конфузије и нејасноћа. Посебно обратите пажњу на пун Мјесец у Овну 7.10., јер тада може постојати притисак да донесете брзе одлуке. Стрпљење и чекање бољег тренутка показаће се корисним.
Ваша највећа снага сада је способност да сагледате обе стране сваке ситуације и преговарате дипломатски. То ће бити ваша кључна предност. Најповољнији период долази од 19.10. до 6.11., када Венера пролази кроз ваш знак – доносећи шарм, привлачност, али и прилике везане за новац и пословни напредак. Млади Месец у Ваги 21.10. означава нови почетак – било да је ријеч о напретку у каријери, бољој заради или већем друштвеном утицају. Тада оно што сте осјећали као потенцијал може почети да се остварује у стварности.
Шкорпија
Иако Вага влада овим дјелом године, ви ћете се, Шкорпије, осјећати као да сте ви у центру пажње. Марс, ваш планет покрета и воље, борави у вашем знаку током цијеле сезоне и доноси вам додатну одлучност и храброст. Од 6.10. му се придружује и Меркур, па ћете бити у сталном покрету – писати, преговарати, путовати и разговарати о важним темама.
У периоду од 22.9. до 13.10. Марс и Меркур граде напете аспекте с Плутоном. Тада можете постати свјесни унутрашњих блокада или старих увјерења која вас спутавају. Али овај пут имате снагу да их превазиђете и кренете новим путем. Млади Мјесец у Ваги 21.10.доноси тренутак ослобађања сопствене моћи и почетак новог поглавља. Пун Мјесец 7.10. наглашава завршетке – могуће је да ћете завршити неку обавезу или прекинути навику која вас већ дуго исцрпљује. Иако то у почетку може бити тешко, управо ће тај чин отворити простор за раст.
Јупитер у вашем пољу учења наглашава потребу за стицањем нових знања и ширењем хоризонта, што вам може донијети и већу сигурност и финансијски напредак. Цијели период од краја септембра па све до прољећа 2026. ставља вас у продуктивну фазу. Марс вам даје снагу и упорност да остварите све што замислите, па искористите ово време као одскочну даску.
Стрелац
Након помрачења која су обиљежила сезону Дјевице, за Стрелчеве сада стиже период прилагођавања. Сезона Ваге доноси вам простор да успорите и ускладите се с промјенама које су већ кренуле. Марс се креће кроз ваше поље интроспекције и одмора, па је важно да пронађете вријеме за себе. Одмор, обнављање енергије и унутрашње исцјељивање сада су важнији од гомилања нових обавеза. Што више снаге скупите до 4.11., то ћете спремније дочекати улазак Марса у ваш знак, који доноси снажан подстицај до краја године.
Иако ћете бити склонији миру, каријера и друштвени живот неће стајати. Од 30.9. до 9.10. могуће су промјене у професији или унутар групе којој припадате. Пун Мјесец у Овну 7.10. јасно ће показати вашу улогу у сарадњама и заједничким пројектима. На личном плану, Сатурн се враћа у ваше поље породице и дома, подстичући вас да се озбиљније посветите темељним питањима. Између 15. и 21.10., уочи младог Мјесеца у Ваги, можете донети важне одлуке о томе коме вјерујете и коме желите да поклоните своје вријеме. Овај процес може бити снажно исцјељујући и донијети већу блискост у односима.
Јарац
За Јарчеве је сезона Ваге период када осјећате налет мотивације и пословних амбиција. То је време састанака, нових пројеката и јачања контаката. Ваше организационе и дипломатске вјештине сада долазе до изражаја. Ипак, будите пажљиви приликом доношења важних одлука између 22. и 29.9., као и 13–18.10. Планетарни утицаји тада уносе дозу конфузије, па је мудро оставити себи више времена или се посаветовати прије него што повучете кључне потезе.
Најповољнији дио сезоне долази између 19.10. и 6.11. када Венера улази у ваше поље каријере. Тада је могућ пословни напредак, признање или макар осјећај олакшања. Посебно је 19.10. повољан дан за сарадње и заједничке пројекте. Ипак, сезона Ваге подсјећа вас и на важност равнотеже. Ако сте посљедњих мјесеци због посла запостављали приватни живот, то ће постати очигледно између пуног Мјесеца 7.10. и младог Мјесеца 21.10. – тренутака када можете одлучити да више времена посветите породици и дому.
Водолија
Водолије очекује динамичан период у којем каријера и професионални циљеви долазе у први план. Марс улази у ваше поље успеха 22.9. и остаје ту до 4.11. доносећи додатну снагу, фокус и жељу за напредовањем. Плутон вас у исто вријеме изазива да се суочите са сопственим ограничењима. Између 22.9. и 1.10., као и 6–9.10., кроз разговоре или догађаје можете јасно уочити шта вас спутава да остварите свој пуни потенцијал.
Већ 13.10., када Плутон крене директно, ваша способност стратешког планирања постаје јача и јаснија. Ово је вријеме када ваши планови могу постати реални и оствариви. Врхунац мјесеца долази с младим Мјесецом у Ваги 21.10. – тренутком када постаје важно да јасно изразите своје жеље, било кроз разговор, писање или унутрашњу одлуку. Универзум вам тада отвара простор да започнете ново поглавље које може обухватити и посао и приватни живот.
Рибе
Након периода помрачења које је донијело много промјена, Рибе улазе у сезону Ваге са потребом за смирењем и интроспекцијом. Сада је вријеме да повежете догађаје, саберете утиске и усмјерите се на оно што вам је истински важно. Сатурн, који ретроградно пролази кроз ваш знак све до фебруара, јасно показује да треба улагати енергију у дугорочне пројекте и односе са стабилном основом.
Од 30.9. до 9.10. један разговор или догађај може вас подсетити на тему повезану с помрачењем Сунца из септембра. Тада ћете схватити да се ваш однос према љубави и партнерствима мијења и да старе навике више не функционишу. Већ 10. и 11.10., када Венера гради изазован аспект са Сатурном, биће неопходно поставити јасне границе или редефинисати правила у важном односу.
