Logo

Новак сазнао ривала за финале „Шест краљева“

Извор:

Sputnjik

26.09.2025

21:42

Коментари:

0
Новак сазнао ривала за финале „Шест краљева“
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, биће слободан на старту егзибиционог турнира у Саудијској Арабији под називом „Шест краљева“. Одмараће у четвртфиналу, а онда га очекује побједник дуела Јаник Синер – Стефанос Циципас, саопштили су организатори.

Други четвртфинални пар чине Нијемац руског поријекла Александар Саша Зверев и Американац Тејлор Фриц. Побједник ће укрстити рекет са првим тенисером планете Шпанцем Карлосом Алкаразом.

Небојша Павковић

Србија

Ко је Небојша Павковић којег је Хаг пријевремено пустио на слободу

Егзибициони турнир у Ријаду биће одигран од 15. до 18. октобра. Само за учешће сваком тенисеру следи награда у износу од 1,5 милиона долара, док ће победник као и прошле године, отићи кући богатији за шест милиона долара.

Подсјетимо, титулу брани Италијан Јаник Синер.

(Спутњик)

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Генерал Небојша Павковић

Србија

Ко је Небојша Павковић којег је Хаг пријевремено пустио на слободу

1 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Савјети

Ово је храна која ће вам помоћи да спавате као беба

1 ч

0
Зараза се шири: Потврђени нови случајеви афричке куге свиња у Хрватској

Регион

Зараза се шири: Потврђени нови случајеви афричке куге свиња у Хрватској

1 ч

0
Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД

Хроника

Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД

1 ч

0

Више из рубрике

Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора

Тенис

Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора

12 ч

0
Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

Тенис

Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

13 ч

0
Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

Тенис

Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

1 д

1
Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

Тенис

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

22

40

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

22

39

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

22

31

Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све

22

21

Ево шта сезона Ваге доноси за сваки знак хороскопа: Ови знакови ће имати среће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner