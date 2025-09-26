Новак сазнао ривала за финале „Шест краљева“

Извор:
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, биће слободан на старту егзибиционог турнира у Саудијској Арабији под називом „Шест краљева“. Одмараће у четвртфиналу, а онда га очекује побједник дуела Јаник Синер – Стефанос Циципас, саопштили су организатори.
Други четвртфинални пар чине Нијемац руског поријекла Александар Саша Зверев и Американац Тејлор Фриц. Побједник ће укрстити рекет са првим тенисером планете Шпанцем Карлосом Алкаразом.
Егзибициони турнир у Ријаду биће одигран од 15. до 18. октобра. Само за учешће сваком тенисеру следи награда у износу од 1,5 милиона долара, док ће победник као и прошле године, отићи кући богатији за шест милиона долара.
Подсјетимо, титулу брани Италијан Јаник Синер.
