Logo

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

Извор:

Агенције

24.09.2025

22:45

Коментари:

0
Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића
Фото: Танјуг / АП

Српски тенисер Новак Ђоковић се емотивном поруком опростио од Николе Пилића, тренера који је имао огроман утицај на његов развој и каријеру, а преминуо је јуче у 87. години.

"Драги Сјор Нико, примио сам тужну вијест данас док сам био на терену, завршавајући свој тренинг. Осјећај празнине и туге ме је обузео. Надам се да си осјетио колико си ми значио у каријери и животу. Твој утицај на мој развој као човјека и тенисера остаје неизбрисив. Осјећам вјечну захвалност теби и твојој дивној жени Мији што сте ме прихватили као вашег рођеног сина када сам имао 12 година. Моји родитељи и браћа су тебе увијек осјећали као члана породице", написао је Ђоковић на Инстаграму.

Ђоковић је истакао да ће Пилићев легат ће дуго трајати и да ће се генерације са великим дивљењем освртати на његов лик и дјела.

Авион

Регион

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

"Сва твоја достигнућа као играч, тренер и селектор су исписана златним словима у књигама спортске историје Балкана и свјетског тениса. За мене, ипак, оно најважније је да те са поносом могу звати "Сјор Нико, мој тениски Отац". Почивај у миру", написао је Ђоковић.

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

Регион

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

9 мин

0
Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

Република Српска

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

16 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

24 мин

0
Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Свијет

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

27 мин

0

Више из рубрике

Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

Тенис

Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

5 ч

0
Алкараз на путу да сруши велики Ђоковићев рекорд

Тенис

Алкараз на путу да сруши велики Ђоковићев рекорд

7 ч

0
Алкараз: Не размишљам о Ђоковићу

Тенис

Алкараз: Не размишљам о Ђоковићу

9 ч

0
Изашла нова АТП листа: Ево гд‌је је Ђоковић

Тенис

Изашла нова АТП листа: Ево гд‌је је Ђоковић

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

22

44

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

22

37

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

22

29

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

22

26

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner