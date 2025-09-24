Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић се емотивном поруком опростио од Николе Пилића, тренера који је имао огроман утицај на његов развој и каријеру, а преминуо је јуче у 87. години.
"Драги Сјор Нико, примио сам тужну вијест данас док сам био на терену, завршавајући свој тренинг. Осјећај празнине и туге ме је обузео. Надам се да си осјетио колико си ми значио у каријери и животу. Твој утицај на мој развој као човјека и тенисера остаје неизбрисив. Осјећам вјечну захвалност теби и твојој дивној жени Мији што сте ме прихватили као вашег рођеног сина када сам имао 12 година. Моји родитељи и браћа су тебе увијек осјећали као члана породице", написао је Ђоковић на Инстаграму.
Ђоковић је истакао да ће Пилићев легат ће дуго трајати и да ће се генерације са великим дивљењем освртати на његов лик и дјела.
"Сва твоја достигнућа као играч, тренер и селектор су исписана златним словима у књигама спортске историје Балкана и свјетског тениса. За мене, ипак, оно најважније је да те са поносом могу звати "Сјор Нико, мој тениски Отац". Почивај у миру", написао је Ђоковић.
