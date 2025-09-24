Logo

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан
Фото: Pixabay

На дубровачком аеродрому вечерас је на кратко проглашено стање приправности пошто је посада easyJetovog авиона Аирбус А320 пријавила појаву дима у кабини.

Инцидент се догодио док се авион налазио на стајанци, непосредно прије планираног полијетања на лету ЕЈУ78ВЗ/У24252 за Напуљ.

Према информацијама АвиоРадара, одмах по дојави активиране су све хитне службе, које су стигле на мјесто догађаја у року од неколико минута.

Путници су, уз асистенцију посаде и под надзором ватрогасне јединице аеродрома Дубровник, брзо и сигурно евакуисани у аеродромске аутобусе.

