Уплатио преко 5.000 евра за куповину багера, па остао у шоку кад је отишао да га преузме

Један 68-годишњи Славонац недавно је преживио непријатно искуство након што је, вјерујући да прави добар посао, преко интернета склопио договор о куповини багера.
Све је изгледало уредно комуникација је била брза, договор јасан, а уплата уредно извршена. Међутим…
Са непознатом особом ступио је у контакт 13. септембра, преко интернет апликације и договорио куповину багера из Холандије, а два дана касније је путем свог банковног рачуна грађевинску машину платио са 5.257 евра.
Ипак, када је дошао тренутак да преузме машину, ситуација је кренула у потпуно неочекиваном правцу. Оштећени је 19. септембра покушао да преузме багер на договореној адреси у Холандији, али тамо није затекао ни особу са којом је договорио куповину, ни сам багер.
Осјечко-барањска полиција сада трага за непознатим преварантом који је 68-годишњака из те жупаније оштетио за више од пет хиљада евра у фиктивној куповини багера.
Полиција наводи да и даље трага за непознатим починиоцем интернет преваре.
