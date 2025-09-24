Logo

Уплатио преко 5.000 евра за куповину багера, па остао у шоку кад је отишао да га преузме

24.09.2025

20:58

Багер
Фото: Pixabay

Један 68-годишњи Славонац недавно је преживио непријатно искуство након што је, вјерујући да прави добар посао, преко интернета склопио договор о куповини багера.

Све је изгледало уредно комуникација је била брза, договор јасан, а уплата уредно извршена. Међутим…

Са непознатом особом ступио је у контакт 13. септембра, преко интернет апликације и договорио куповину багера из Холандије, а два дана касније је путем свог банковног рачуна грађевинску машину платио са 5.257 евра.

Услиједио шок када је отишао по багер

Ипак, када је дошао тренутак да преузме машину, ситуација је кренула у потпуно неочекиваном правцу. Оштећени је 19. септембра покушао да преузме багер на договореној адреси у Холандији, али тамо није затекао ни особу са којом је договорио куповину, ни сам багер.

Осјечко-барањска полиција сада трага за непознатим преварантом који је 68-годишњака из те жупаније оштетио за више од пет хиљада евра у фиктивној куповини багера.

Полиција наводи да и даље трага за непознатим починиоцем интернет преваре.

