Умро легендарни играч Партизана

Преминуо је Душан Анушић Кинез, легенда рукомета и посљедњи члан прве генерације Рукометног клуба Партизан из 1948. године. Тужна вест погодила је све присталице црно-бијелих, јер је Анушић био симбол почетака и један од оних који су исписивали историју клуба.
Рођен 1930. године, Анушић је у 94. години живота заувијек отишао. Прву утакмицу у црно-бијелом дресу одиграо је 31. октобра 1948. године, на празник Светог Луке, када се рукомет још играо у формату тзв. "великог рукомета" на већем терену.
Током деценија остао је привржен Партизану, пратио све секције и редовно био гост важних догађаја у клубу. Посебно емотиван тренутак догодио се 2023. године, на прослави 75. рођендана РК Партизан, када му је уручена плакета као признање за допринос историји клуба.
Жена страдала у пожару: Палила стрњику, па ватра захватила њену одјећу
"Са великом тугом примили смо вијест да је у 94. години преминуо Душан Анушић - Кинез, најстарији члан РК Партизан. Анушић је носио црно-бели дрес у првој званичној утакмици у историји клуба, која је одиграна 1948. године. Поред тога што је био дио прве генерације рукометаша Партизана, кроз цео живот је пратио и бодрио вољени клуб. Сахрана је у четвртак 25. септембра на Новом бежанијском гробљу, а опјело почиње у 14 часова. Рукометни клуб Партизан изражава најдубље саучешће породици и пријатељима", наводи се у саопштењу РК Партизан.
2 ч
2 ч
2 ч
2 ч
