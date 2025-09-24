Logo

Умро легендарни играч Партизана

Телеграф

24.09.2025

20:49

Умро легендарни играч Партизана
Преминуо је Душан Анушић Кинез, легенда рукомета и посљедњи члан прве генерације Рукометног клуба Партизан из 1948. године. Тужна вест погодила је све присталице црно-бијелих, јер је Анушић био симбол почетака и један од оних који су исписивали историју клуба.

Рођен 1930. године, Анушић је у 94. години живота заувијек отишао. Прву утакмицу у црно-бијелом дресу одиграо је 31. октобра 1948. године, на празник Светог Луке, када се рукомет још играо у формату тзв. "великог рукомета" на већем терену.

Током деценија остао је привржен Партизану, пратио све секције и редовно био гост важних догађаја у клубу. Посебно емотиван тренутак догодио се 2023. године, на прослави 75. рођендана РК Партизан, када му је уручена плакета као признање за допринос историји клуба.

"Са великом тугом примили смо вијест да је у 94. години преминуо Душан Анушић - Кинез, најстарији члан РК Партизан. Анушић је носио црно-бели дрес у првој званичној утакмици у историји клуба, која је одиграна 1948. године. Поред тога што је био дио прве генерације рукометаша Партизана, кроз цео живот је пратио и бодрио вољени клуб. Сахрана је у четвртак 25. септембра на Новом бежанијском гробљу, а опјело почиње у 14 часова. Рукометни клуб Партизан изражава најдубље саучешће породици и пријатељима", наводи се у саопштењу РК Партизан.

(Телеграф.рс)

