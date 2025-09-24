Жена страдала у пожару: Палила стрњику, па ватра захватила њену одјећу

Извор:
У пожару који је данас око 13 сати избио у близини шуме на територији Врњачке Бање, захвативши око један хектар суве траве, стрњишта и четири ара засада малина, како се незванично сазнаје, настрадала је мјештанка М.Т. (73).
Како се претпоставља, несрећна жена настрадала је док је палила стрњику у малињаку када се, очигледно непажњом, ватра проширила и захватила њену одјећу.
У гашењу пожара који је потпуно ликвидиран око 17 сати учествовали су припадници ВСО Врњачка Бања са три возила, а више детаља под којима је избио пожар као и околности под којима је настрадала жена биће познато након што надлежне службе спроведу истрагу.
