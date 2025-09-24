''Дани Српске у Србији'' сутра у четири града

24.09.2025
18:03
Манифестација "Дани Српске у Србији" сутра ће бити одржана у Новом Саду, Београду, Крушевцу и Пожаревцу, гдје су планирани пословни форум, потписивање споразума, културно-умјетничким програм.
У Привредној комори Војводине у Новом Саду у 11.00 часова биће одржан пословни форум "Дани Српске у Србији - Сусрети привредника", најавило је Прдставништво Републике Српске у Србији.
На Форуму је планирано да се обрате предсједници привредних комора Републике Српске и Војводине Горан Рачић и Владимир Гак, шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић и предсједник Покрајинске Владе Маја Гојковић.
Предвиђено је да у 11.30 часова буде потписан институционални споразум двије привредне коморе, Гаранцијског фонда Војводине, Гарантног фонда Републике Српске и Продуктне берзе Нови Сад.
У Београду ће у 13.00 часова представници Туристичке организације града Бањалуке одржати конференцију за новинаре, а потом ће бити представљени ЕКСПО-програм и активности, ова организација и понуде туристичких актера из Бањалуке, као и Б2Б сусрети са партнерима из Србије.
Представници градске управе у Крушевцу у 15.30 часова примиће делегацију Републике Српске, коју чине Данијела Ђукановић и Драгана Радоја из Народног музеја Републике Српске и сарадник у Представништу Републике Српске Ана Љутић.
Трећег дана манифестације предвиђени су и културно-умјетнички програми. У Руском дому у Београду у 18.00 часова биће одржана изложба "Искра" академског сликара Рената Ракића, а сат касније концерт Камерног ансамбла Академије умјетности Бањалука.
У Пожаревцу ће у 20.00 часова бити изведена монодрама "Туга која траје цијели живот" Јавне установе "Спомен-подручје Доња Градина" по тексту Добриле Кукољ и у извођењу Маје Колунџије Зорое, која је и редитељ овог остварења.
У исто вријеме на сцени Крушевачког позоришта публици ће се представити бањалучка музичка група "Оне три" концертом "Оне три мргуде".
Концерту ће претходити изложба "Змијањски вез-свјетско нематеријално насљеђе" аутора Данијеле Ђукановић, коју у 18.00 часова у Народном музеју Крушевац приређује Народни Музеј Републике Српске.
