Преминула жена на коју је пало дрво у дворишту суда у Нишу

Танјуг
24.09.2025
14:05
Жена на коју је пало дрво у дворишту Прекршајног суда у Нишу 23. септембра око 15 часова, је преминула у болници.
На лицу мјеста је увиђај је спровело Основно јавно тужилаштва у Нишу и инспекције рада, преноси Тањуг.
Бранко Лазић оптужен да је оштетио буџет Српске за око 125.000 КМ
Тужилаштво је наложило одбукцију тијела жене, преноси Танјуг.
