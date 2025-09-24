Logo

Преминула жена на коју је пало дрво у дворишту суда у Нишу

Танјуг

24.09.2025

Преминула жена на коју је пало дрво у дворишту суда у Нишу
Фото: Pixabay

Жена на коју је пало дрво у дворишту Прекршајног суда у Нишу 23. септембра око 15 часова, је преминула у болници.

На лицу мјеста је увиђај је спровело Основно јавно тужилаштва у Нишу и инспекције рада, преноси Тањуг.

Новац

Хроника

Бранко Лазић оптужен да је оштетио буџет Српске за око 125.000 КМ

Тужилаштво је наложило одбукцију тијела жене, преноси Танјуг.

Тагови:

preminula žena

NiŠ

