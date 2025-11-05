Извор:
Политизована одлука Уставног суда БиХ заснована на ванправном акту нелегитимног "високог представника" очигледно не доприноси постизању унутрашње политичке стабилизације у БиХ, речено је Срни у Амбасади Русије у БиХ.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
Додику је суђено за кривично дјело које је уведено у Кривични закон БиХ на основу одлуке Кристијана Шмита.
У образложењу одлуке Уставног суда БиХ наведено је, између осталог, да је Шмит доношењем измјена и допуна Кривичног закона у БиХ "дјеловао као законодавна власт БиХ" и да та "допуна има правну природу домаћег прописа".
На ванредној сједници, крњи Уставни суд је заједно са овом, разматрао апелацију правног тима предсједника Додика на одлуку Централне изборне комисије БиХ од 6. августа, коју је такође одбио као неосновану.
Чланови правног тима предсједника Додика најавили су да ће услиједити апелација Европском суду за људска права у Стразбуру.
Суд БиХ осудио је предсједника Додика за "непоштовања одлука Кристијана Шмита", јер је потписао указ о проглашењу закона који је донијела Народна скупштина Републике Српске.
