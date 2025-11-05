Вулић: Уставни Суд БиХ системски урушава Устав

Извор:
СРНА
05.11.2025
08:36
Коментари:0
Тијело које се представља као Уставни суд БиХ не подржава Устав што му је једна од темељних улога, већ га системски урушава, заједно са владавином права и демократским начелима, изјавила је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
Вулићева је навела да након детаљне анализе образложења одлуке вануставног Уставног суда БиХ по апелацијама предсједника Милорада Додика не може а да се не запита да ли је могуће да је неко гласао за такву правну травестију?
- Да ли је могуће да се до те мјере вријеђа интелигенција и достојанство грађана БиХ, као и сама владавина права? Да ли је ово коначно скидање свих маски како би постало јасно да групом људи који се представљају као Уставни суд заправо управљају глобалистичке структуре и да се проводе глобалистичке агенде које су већ доживјеле пораз у САД, али, нажалост, не и у Европи, укључујући институције БиХ - истакла је Вулићева за Срну.
Она је нагласила да је правни скандал написати да је неко лице нешто учинило умјесто Парламентарне скупштине БиХ и дјеловало као законодавна власт БиХ.
- Истовремено се у образложењу наводи да су `судије непристрасне` и да је `суд независан`. Можда у некој онлајн верзији друштва, гдје појединац може замијенити 57 чланова дводомног законодавног тијела - рекла је Вулићева.
Она је истакла да има не само право, већ и обавезу да о овоме обавијести све демократске парламенте, јер Уставни суд БиХ очигледно не види ништа спорно у томе да једно лице мијења дводомну скупштину и да се примјењује закон који никада није прошао парламентарну процедуру.
- У неуставној земљи достојанство грађана није нарушено, оно је укинуто - сматра Вулићева.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију правног тима предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
