Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изразила је саучешће породицама страдалих у пожару у Дому пензионера у Тузли, а повријеђенима пожељела што бржи опоравак.
''Дубоко сам потресена незапамћеном трагедијом која се синоћ десила у Дому пензионера у Тузли. Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота оних који су својим радом заслужили мирне и достојанствене пензионерске дане'', навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Према посљедњим информацијама, 11 особа страдало је у пожару у Дому пензионера у Тузли, а 35 је збринуто у Универзитетском клиничком центру.
