Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

04.11.2025

18:28

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да би било изненађење да је Уставни суд БиХ, за промјену, бранио Устав, а не нелегални страни интервенционизам.

- То би био прави земљотрес - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Goran Bubić

БиХ

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

Упитана да прокоментарише одлуку крњег Уставног суда да одбије апелацију Милорада Додика на одлуку Суда БиХ, Цвијановићева је рекла да се данас још једном показало да је правда за Србе у БиХ не само спора, већ и недостижна.

- Нити је Кристијан Шмит имао право да доноси закон умјесто парламента, нити је суд имао право да по њему поступа. Ова одлука није неочекивана, али је деструктивна, као и многе претходне које је Уставни суд доносио. Уколико се лабораторија страног интервенционизма хитно не расформира, будућност БиХ биће још неизвјеснија него што се данас чини - рекла је Цвијановићева.

