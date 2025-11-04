Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

04.11.2025
18:28
Коментари:2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да би било изненађење да је Уставни суд БиХ, за промјену, бранио Устав, а не нелегални страни интервенционизам.
- То би био прави земљотрес - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
БиХ
Упитана да прокоментарише одлуку крњег Уставног суда да одбије апелацију Милорада Додика на одлуку Суда БиХ, Цвијановићева је рекла да се данас још једном показало да је правда за Србе у БиХ не само спора, већ и недостижна.
- Нити је Кристијан Шмит имао право да доноси закон умјесто парламента, нити је суд имао право да по њему поступа. Ова одлука није неочекивана, али је деструктивна, као и многе претходне које је Уставни суд доносио. Уколико се лабораторија страног интервенционизма хитно не расформира, будућност БиХ биће још неизвјеснија него што се данас чини - рекла је Цвијановићева.
Изненађење би било да је Уставни суд БиХ, за промјену, бранио Устав, а не нелегални страни интервенционизам. То би био прави земљотрес. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 4, 2025
Данас се још једном показало да је правда за Србе у БиХ не само спора, већ и недостижна. Нити је Кристијан Шмит имао право да доноси закон…
Република Српска
Република Српска
Република Српска
Република Српска
