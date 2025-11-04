Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу

- Када у било којој земљи уставни суд донесе одлуку којом одбија да заштити уставом гарантована људска права и слободе од странца који их угрожава и који је без икаквог легалног мандата доносио законе по којима се кривично кажњавају грађани те земље због тога што му нису послушни, онда је јасно да такав уставни суд поступа противуставно и руши све принципе правне државе - изјавио је Тадић.

Он је додао да је још горе када је у питању случај у коме се казна изриче демократски изабраном предсједнику Републике због тога што је поштовао Устав, а не налог нелегалног странца.

- Потпуно је јасно да је Уставни суд БиХ зрео за реформу, која од њега треба направити оно што је Уставом БиХ одређено - институцију која подржава Устав БиХ умјесто смоквиног листа за Кристијана Шмита и инструмента рушилаца Дејтонског мировног споразума - нагласио је Тадић за Срну.

Наводећи да ће овај процес бити настављен пред Европским судом за људска права, Тадић је закључио да се овим у потпуности интернационализује проблем покушаја узурпације функције високог представника од стране Кристијана Шмита, као и сва досадашња кршења људских и грађанских права држављана БиХ, која су починили странци.

Крњи Уставни суд БиХ одбио је апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а.