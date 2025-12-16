Logo
Large banner

Славимо два важна светитеља: Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље и спасење

Извор:

Телеграф

16.12.2025

08:05

Коментари:

0
Славимо два важна светитеља: Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље и спасење
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају велики празник посвећен двојици изузетних светитеља: Светом Пророку Софонију и Светом Јовану Ћутљивом.

Оба празника носе снажне поруке о вјери, покајању и духовној дисциплини.

Свети Пророк Софоније родом је из племена Симеонова, са горе Саварата. Живио је и пророковао у Јудеји током 7. вијека прије Христа, за вријеме владавине благочестивог цара Јосије, и био је савременик славног пророка Јеремије.

Софоније је у својим пророчанствима снажно најавио “дан гнијева Божијега”, упозоравајући на неизбјежну казну која ће снаћи многе народе и градове због њиховог безакоња. Његове ријечи биле су усмјерене против Газе, Аскалона, Азота, Акарона, Нинивије, Јерусалима и Египта. Његово дјело представља кључну карику у старозаветном низу пророка који су позивали на покајање и повратак вјери.

Према вјеровању, на овај дан је изузетно важно посјетити цркву, запалити свијећу и молити се Софонију за здравље и добробит најмилијих. Сматра се да изговарање тропара, молитвене формуле посвећене пророку, има посебну моћ очишћења душе:

Свети Никола

Друштво

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

– Пророка Твога Софонија, успомену Господе славимо, зато Те молимо, спаси душе наше.

Истовремено, вјерници славе и Светог Јована Ћутљивог, светитеља и епископа, који је својим животом поставио узор духовне дисциплине. Рођен у Никопољу Јерменском, од угледних родитеља Евкратија и Ефимије, Јован је већ у осамнаестој години постао инок. Његов подвиг био је тврд и одлучан, а срце је чистио многим сузама, постом и непрестаном молитвом.

Након десет година духовног усавршавања, постављен је за епископа колсонијског. Његов богоугодни живот инспирисао је и чланове његове породице, укључујући брата Пергамија и стрица Теодора, који су били знамените личности на дворовима царева Зенона и Јустинијана.

Ипак, Јован је напустио епископски чин и посветио се испосничком животу. Прво се повукао у келију гдје је проводио године у ћутању и молитви. Потом је отишао у пустињу, гдје је провео девет година хранећи се само дивљим зељем.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

СПЦ слави Андрејевдан: Ово су народна вјеровања на данашњи дан

Када се вратио у манастир, на приједлог Светог Саве Освештаног, требало је да буде рукоположен за презвитера. Тада је Јован искрено признао да је већ у епископском чину.

Јован је касније снажно туговао за преминулим Светим Савом, који му се јавио у визији и утјешио га, говорећи:

- Не тугуј, оче Јоване, јер ако се и разлучих од тебе тијелом, ипак сам духом с тобом. Сава му је објаснио да мора остати у тијелу како би био утјеха и утврђење правоверних против јереси, јер манастир очекује велико искушење.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена

Јован Ћутљиви одиграо је кључну улогу у сузбијању и осуди Оригенове јереси. Захваљујући јасном духовном прозиру и чудотворној моћи, лијечио је људе од болести. Преминуо је 558. године, доживјевши дубоку старост од 104 године.

Свети Јован Ћутљиви представља симбол одлучности, истрајности и самодисциплине. У хришћанској традицији, вјерује се да се на његов дан ваља посветити тишини, вјежбајући дисциплину говора и учећи да се више слуша, а мање говори, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

molitva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

Друштво

Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

4 д

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Обиљежавамо Светог Стефана: Помаже паровима који не могу имати дјецу, једну ствар треба избјегавати

5 д

0
Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

Друштво

Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

5 д

0
Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Србија

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

6 д

0

Више из рубрике

У Српској данас облачно и хладно вријеме

Друштво

У Српској данас облачно и хладно вријеме

2 ч

0
Беба дијете

Друштво

Бејби бум у Српској: У протекла 24 часа рођене 33 бебе

2 ч

0
У недјељу почиње годишње доба зима

Друштво

У недјељу почиње годишње доба зима

2 ч

0
"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

Друштво

"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

10

08

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

10

03

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

09

59

Пјевачица открила скандалозне детаље са естраде: ''Користе дрогу да би издржали наступ 15 сати''

09

54

У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner