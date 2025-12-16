Славимо два важна светитеља: Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље и спасење

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају велики празник посвећен двојици изузетних светитеља: Светом Пророку Софонију и Светом Јовану Ћутљивом.
Оба празника носе снажне поруке о вјери, покајању и духовној дисциплини.
Свети Пророк Софоније родом је из племена Симеонова, са горе Саварата. Живио је и пророковао у Јудеји током 7. вијека прије Христа, за вријеме владавине благочестивог цара Јосије, и био је савременик славног пророка Јеремије.
Софоније је у својим пророчанствима снажно најавио “дан гнијева Божијега”, упозоравајући на неизбјежну казну која ће снаћи многе народе и градове због њиховог безакоња. Његове ријечи биле су усмјерене против Газе, Аскалона, Азота, Акарона, Нинивије, Јерусалима и Египта. Његово дјело представља кључну карику у старозаветном низу пророка који су позивали на покајање и повратак вјери.
Према вјеровању, на овај дан је изузетно важно посјетити цркву, запалити свијећу и молити се Софонију за здравље и добробит најмилијих. Сматра се да изговарање тропара, молитвене формуле посвећене пророку, има посебну моћ очишћења душе:
– Пророка Твога Софонија, успомену Господе славимо, зато Те молимо, спаси душе наше.
Истовремено, вјерници славе и Светог Јована Ћутљивог, светитеља и епископа, који је својим животом поставио узор духовне дисциплине. Рођен у Никопољу Јерменском, од угледних родитеља Евкратија и Ефимије, Јован је већ у осамнаестој години постао инок. Његов подвиг био је тврд и одлучан, а срце је чистио многим сузама, постом и непрестаном молитвом.
Након десет година духовног усавршавања, постављен је за епископа колсонијског. Његов богоугодни живот инспирисао је и чланове његове породице, укључујући брата Пергамија и стрица Теодора, који су били знамените личности на дворовима царева Зенона и Јустинијана.
Ипак, Јован је напустио епископски чин и посветио се испосничком животу. Прво се повукао у келију гдје је проводио године у ћутању и молитви. Потом је отишао у пустињу, гдје је провео девет година хранећи се само дивљим зељем.
Када се вратио у манастир, на приједлог Светог Саве Освештаног, требало је да буде рукоположен за презвитера. Тада је Јован искрено признао да је већ у епископском чину.
Јован је касније снажно туговао за преминулим Светим Савом, који му се јавио у визији и утјешио га, говорећи:
- Не тугуј, оче Јоване, јер ако се и разлучих од тебе тијелом, ипак сам духом с тобом. Сава му је објаснио да мора остати у тијелу како би био утјеха и утврђење правоверних против јереси, јер манастир очекује велико искушење.
Јован Ћутљиви одиграо је кључну улогу у сузбијању и осуди Оригенове јереси. Захваљујући јасном духовном прозиру и чудотворној моћи, лијечио је људе од болести. Преминуо је 558. године, доживјевши дубоку старост од 104 године.
Свети Јован Ћутљиви представља симбол одлучности, истрајности и самодисциплине. У хришћанској традицији, вјерује се да се на његов дан ваља посветити тишини, вјежбајући дисциплину говора и учећи да се више слуша, а мање говори, преноси Телеграф.
