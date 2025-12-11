Logo
Обиљежавамо Светог Стефана: Помаже паровима који не могу имати дјецу, једну ствар треба избјегавати

Курир

11.12.2025

07:02

Вјера кадионица црква свештеник
Фото: Pexels

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Светог преподобномученог Стефана Новог, познатог и као исповедника - светитеља који је живио и страдао у 8. вијеку.

Легенда каже да се још и прије рођења Светог преподобномученика Стефана Новог знало да ће ријеч бити о посебном и богоугодном човјеку. Наиме, Стефанова мајка Ана, према причи, често је одлазила у цркву и молила Бога да јој подари сина.

Молећи се тако једном у цркви Влахерни пред иконом Пресвете Богородице, ухвати је лак сан, у коме јој се Богородица јави и рече: "Иди, жено, с миром, према молитви твојој имаш сина у утроби својој".

Његова светост привукла је и друге, па је ускоро овај светитељ имао много ученика. Тако би вјероватно још дуго живио у миру да се у хришћанској цркви није догодио жестоки сукоб између оних који подржавају осликавање светитеља и њихових житија на иконама и оних који су против тога – иконоборство.

Изузетно поштован међу сестринством манастира Грачаница

Цар Константин Копроним почео је тада да прогони и уништава иконе, а Стефан му се успротивио као упорни заштитник поштовања светих икона. Стефан је убрзо био прогнан на острво Проконис, потом доведен у Цариград, окован и бачен у тамницу, гдје су га дочекала 342 заточена монаха због иконопоштовања.

Након тога Стефан је био осуђен на смрт, изведен и вучен улицама Цариграда док му се маса јеретика подсмијевала и тукла га. На крају, неко из окупљене масе ударио је светитеља по глави и тако је Свети Стефан преминуо 767. године у 53. години свог земаљског живота.

Иако је ријеч о светитељу који је у народу мало познат, Свети преподобномученик Стефан Нови нарочито је поштован међу сестринством манастира Грачаница гдје се чува дио руке овог светитеља. Монахиње су биле свјједоци многих чудесних исцјељења болесника након што је читана молитва над овим светим моштима.

Ово данас не треба урадити

Не зна се тачно ко је донио руку преподобномученика Стефана, али се зна да је она била закопана у манастиру посвећеном Успењу Пресвете Богородице. Касније је, према предању, свештеник из Призрена у сну имао виђење и свете мошти су пронађене.

Све до данас оне представљају велику светињу читавог краја, а вјерује се да Свети преподобномученик Стефан Нови помаже паровима који не могу да имају дјеце, лијечи душевне болести, али и даје утјеху свима који имају јаку вјеру. Вјерује се да на овај празник не треба лагати и обмањивати друге људе, јер тако човјек руши свој животи и силази са пута истине који му је Бог подарио.

