Добој усвојио Буџет за 2026. годину у износу од 83,2 милиона КМ

Извор:

АТВ

10.12.2025

19:46

Коментари:

1
Добој усвојио Буџет за 2026. годину у износу од 83,2 милиона КМ
Фото: АТВ

Градска каса Добоја у наредној години износиће 83.020.000 марака. У односу на нацрт, цифра је већа за 260.000, намијењених за проширење водовода.

То је један од пројеката инфраструктуре. Улагаће се поручују градске власти у развој града, посебно јужног дијела.

“Биће прије свега и канализација, канализација у току је извођење радова и завршиће се у 2026. години, питање воде", каже Зоран Благојевић, предсједник Скупштине града Добоја.

У Добоју се граде само зграде, каже опозиција. Нема развојних пројеката, али ни објеката који би требало да прате станоградњу.

"Не прати ниједну зграду игралишта не прате паркови итд, имамо у Добоју само станоградњу", каже Ведран Глигорић, одборник СП-а у Скупштини града Добоја.

Биће зато новца за суфинансирање боравка дјеце у приватним вртићима. Средства су планирана, разматрају се наредни кораци.

"Један корак је да позовемо родитеље да нам се обрате са захтјевом и доказима да им дјеца бораве у приватним предшколским установама, или ћемо можда упутити захтјев да то уради установа", каже Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.

Опозиција је упутили и иницијативу да се у буџет уврсте и новорођенчад. Градови и општине са мањим касама дарују свако новорођено дијете, па би Добој требало да слиједи тај примјер.

"Ми смо кренули од износа од 300 марака надамо се да би то могло бити и већи износ.За почетак било каква подршка града била би корак напријед", каже Стефан Гаврић, одборник СДС у Скупштини града Добоја.

И та иницијатива, одговарају градске власти биће разматрана и усаглашавана већ наредних мјесеци. Као и ове године, поручују, новца ће бити и за студентске стипендије.

Добој

Коментари (1)
