Трговска гора: Хрватска не посустаје, Српска и БиХ не одустају

Хрватска не одустаје, а Република Српска и БиХ не посустају. Тако би се могла описати тренутна ситуација када је ријеч о Трговској гори и изградњи Центра за одлагање радиоактивног отпада.
У Бањалуци данас презентована 23 научна и правна рада као одговор Хрватској на намјеру да одлаже радиоактивни отпад тик уз границу са БиХ.
"Стручно, научно и правно доказујемо и показујемо зашто објекат тог типа не треба да се гради на Трговској гори. И то је оно што нам свакако доприноси и заокружује нашу документацију", каже Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
У наредном периоду у првом плану у борби против изградње одлагалишта отпада требало би да буде струка. Треба објаснити и доказати зашто Трговска Гора није сигурна локација за одлагање радиоактивног отпада.
"Али је за нас битно шта се дешава у залеђу на простору 5 и 20 км и шире у осдноси на одлагалиште које је ту. А тих 5 и 20 км је двије трећине на подручју Републике Српске, односно БиХ", каже Неђо Ђурић, геолог и члан Експертског тима БиХ за Трговску гору.
Трговска гора је циљ за који постоји потпуни консензус у БиХ. Против одлагања радиоактивног отпада једногласно се боре сви нивои власти у БиХ, ентитети, кантони, градови и општине. Нико не жели одлагалиште у свом комшилуку.
"И то је радиоактивни отпад ниске и средње радиоактивности. Хрватска има намјеру да одложи и институционални отпад. Наша бојазан је да ће то бити отпад за далеко шири простор. Потпуно сам увјерен с обзиром на величину новца. Изгледа да смо ми намијењени да нам се овдје испоручи огромна количина отпада", рекао је Борислав Бојић, координатор Правног и Експертског тима БиХ за Трговску гору.
Стручњаци, који се годинама баве намјером Хрватске да на територији општине Двор одлаже радиоактивни отпад из Нуклеарне електране Кршко и свој институционални отпад, али и ко зна који други, тврде да су аргументи на страни БиХ. Локација за одлагање је изабрана политички, а Хрватска је заобишла и сопствене законске процедуре и регулативе ЕУ, иако су били упозоравани од Европске комисије. А Студија процјене утицаја на животну средину, која је кључни документ, још није објављена.
"Та процјена се мора спровести уз учешће БиХ. Мора се консултовати БиХ, као и евентуално друге погођене стране. Мора се укључити јавност у све то. И онда тек након што прође кроз јавну расправу морају да виде да ли је та студија у реду. Они то нису урадили. Студија утицаја за животну средину још није објављена", каже Немања Галић, члан Експертског тима БиХ за Трговску гору.
Иако је Хрватска заобишла све процедуре и прописе, почела са припремом локације за одлагање- ту није крај. Хрватски сабор ће сутра разматрати Приједлог закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори. Први корак ка усвајању су већ направили-Одбор за законодавство подржао је доношење тог закона по хитном поступку.
"Причамо о једном политичком процесу, гдје посљедице евидентно испаштају грађани и Републике Српске и БИХ. Преко 250 хиљада грађана је угрожено намјерама Хрватске", каже Марко Црнковић, "Грин тим", Нови Град.
Копља у вези са Трговском гором ломе се већ 25 година. Међународна борба БиХ наставља се пред ЕСПО комитетом, али и гдје год је могуће на међународном плану. Тако и на политичком плану. А Хрватска као и сваки лош комшија, не води бригу, како ни о свом, тако ни о становништву с друге стране ријеке Уне. И на корак је ближе изградњи Центра.
