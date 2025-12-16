Logo
У Српској данас облачно и хладно вријеме

СРНА

16.12.2025

08:02

У Српској данас облачно и хладно вријеме

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити умјерено до претежно облачно вријеме са максималном температуром од четири до 11 степени Целзијусових.

Јутрос има магле и ниске облачности око ријека и у котлинама, гдје ће се магла понегдје задржати и дуже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У осталим предјелима умјерено до претежно облачно уз сунчане периоде.

Mraz zima

Друштво

У недјељу почиње годишње доба зима

Увече и током ноћи облачно, на југу и крајњем западу почеће слаба киша.

Максимална температура ваздуха од четири до 11, на југу до 15 степени Целзијусових.

Вјетар слаб до умјерен углавном јужних смјерова.

oblacno

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус осам, Гацко минис пет, Сарајево минус четири, Тузла, Ливно и Сребреница минус три, Хан Пијесак, Бихаћ и Зеница минус два, Бањалука, Добој, Градачац и Приједор минус један, Бијељина нула, Бјелашница три, Мостар четири, Требиње пет и Кнежево седам степени Целзијусових.

