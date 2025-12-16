У Српској данас облачно и хладно вријеме

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити умјерено до претежно облачно вријеме са максималном температуром од четири до 11 степени Целзијусових.
Јутрос има магле и ниске облачности око ријека и у котлинама, гдје ће се магла понегдје задржати и дуже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У осталим предјелима умјерено до претежно облачно уз сунчане периоде.
Увече и током ноћи облачно, на југу и крајњем западу почеће слаба киша.
Максимална температура ваздуха од четири до 11, на југу до 15 степени Целзијусових.
Вјетар слаб до умјерен углавном јужних смјерова.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус осам, Гацко минис пет, Сарајево минус четири, Тузла, Ливно и Сребреница минус три, Хан Пијесак, Бихаћ и Зеница минус два, Бањалука, Добој, Градачац и Приједор минус један, Бијељина нула, Бјелашница три, Мостар четири, Требиње пет и Кнежево седам степени Целзијусових.
