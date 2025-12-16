Logo
"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

16.12.2025

07:33

"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи
Кратки видео снимци на платформама попут ТикТока, Инстаграм Рилса или Јутјуб шортса постепено постају свакодневни дио живота дјеце.

Навика која је раније била повремена разонода сада обликује начин на који млади комуницирају, опуштају се и формирају своја мишљења. Иако то може имати позитивне стране, стручњаци упозоравају да се негативни ефекти често занемаре - и да одрасли то не смију допустити.

Кратки садржаји прилагођени алгоритму корисника привлаче стотине милиона млађих од 18 година, а њихов интерактивни и једноставни дизајн подстиче дјецу да проводе сате на тим платформама. За неке тинејџере, кратки видео клипови могу помоћи у развоју интересовања, идентитета и одржавању пријатељстава, пише Science alert.

Утиче на расположење

Међутим, код других овај садржај ремети сан и одузима вријеме које би могли провести на продуктивнији и здравији начин. Проблематично гледање кратког садржаја није само питање губљења времена, већ је образац компулзивног скроловања који утиче на расположење, пажњу, школски успјех и односе.

Endi Mari

Тенис

"Федерер више није хтио да тренира са мном"

Кратки видео снимци, обично од 15 до 90 секунди, намијењени су да задовоље потребу мозга за новим стимулансима. Свако листање на сљедећи снимак нуди нову шалу или тренд, што тренутно активира систем награђивања. Због непрестаног репродуковања, природне паузе које омогућавају "ресетовање" пажње нестају, а с временом се слаби контрола импулса и способност дугорочне концентрације.

Одлаже лучење мелатонина

Свјетло са екрана одлаже ослобађање мелатонина, хормона који регулише спавање, што отежава опуштање. Брзе промјене у садржају такође стварају емоционалне успоне и падове који спрјечавају мозак да се смири, те није ни чудо што је прекомјерно гледање кратких видео снимака повезано са нарушеним сном и повећаном социјалном анксиозношћу.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп тужи ББЦ: Трежи им милијарде

Такође, стално гледање туђих "савршених" живота онлајн подстиче поређење и може довести до нижег самопоштовања. То је проблематично и за све друштвене мреже, али код кратких видео снимака је посебно интензивно.

Млађа дјеца угроженија

Млађа дјеца имају крхкији идентитет, што их чини веома осјетљивим на спољашње утицаје. Аутоматско репродуковање и појављивање кратких снимака повећава ризик од излагања насилним, сексуалним или штетним изазовима прије него што дјеца имају времена да реагују.

За разлику од дужих видео снимака или објава на друштвеним мрежама, кратки клипови ријетко пружају контекст, упозорење или шансу за емоционалну припрему.

Дјеца са анксиозношћу, потешкоћама са пажњом или емоционалном нестабилношћу чешће развијају компулзивно скроловање, а појачана употреба ових платформи може погоршати симптоме. Такође, они који се суочавају са малтретирањем, стресом или нестабилном породицом могу се окренути скроловање ноћу као начин за потискивање негативних осјећања.

Кратки видео снимци ометају и слободно вријеме које је важно за развој маште, креативности, саморефлексије и способност мирног фокусирања.

Широм свијета се постепено уводе мјере како би се ови лоши ефекти умањили - многе школе уводе предавања о дигиталној писмености и безбједност на мрежи, а неке ограничавају употребу телефона током школског дана. Неке платформе постепено раде на бољој провјери старости корисника и безбједнија подешавања (ограничење или избјегавање садржаја са одређеним ријечима, сликама, темама...).

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Нова година доноси потпуно нову енергију за ова 3 знака

У кући, разговор са дјецом о њиховим навикама и постављање једноставних правила - као што је држање телефона ван спаваће собе - помажу да се детету очува сан и смањи прекомјерно скроловање. Подстицање офлајн активности (спорт, хобији и дружење са пријатељима) такође чува ментално, али и физичко здравље најмлађих.

Кратки видео снимци могу бити креативни, забавни и инспиративни. Уз промишљену подршку, безбједан дизајн и разумне смјернице, дјеца могу уживати у овом садржају без угрожавања развоја и добробити.

