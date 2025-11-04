Logo

Ако видите овог човјека ХИТНО зовите полицију

04.11.2025

Далибор Демировић
У лесковачком селу Печењевце ноћас је, како се сумња, Далибор Демировић убио своју ванрбачну супругу Катарину Глигоријевић.

Из Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу кажу да се осумњичени за убиство налази у бјекству, односно није још увијек пронађен.

Тужилаштво је дало налоге полицији како би се утврдило шта се тачно догодило.

Катарина Глигоријевић

Хроника

Ово је Српкиња чије тијело је пронађено у замрзивачу

Случај је полицији пријавио рођени брат осумњиченог, рекавши да је касно синоћ из куће свог брата чуо буку и свађу, а будући да његов брат и његова невјенчана супруга Катарина имају брачне проблеме, посумњао да се десило нешто лоше, пише "Телеграф".

Тијело жене нађено је у замрзивачу.

