Ако видите овог човјека ХИТНО зовите полицију

Телеграф
04.11.2025
17:49
У лесковачком селу Печењевце ноћас је, како се сумња, Далибор Демировић убио своју ванрбачну супругу Катарину Глигоријевић.
Из Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу кажу да се осумњичени за убиство налази у бјекству, односно није још увијек пронађен.
Тужилаштво је дало налоге полицији како би се утврдило шта се тачно догодило.
Случај је полицији пријавио рођени брат осумњиченог, рекавши да је касно синоћ из куће свог брата чуо буку и свађу, а будући да његов брат и његова невјенчана супруга Катарина имају брачне проблеме, посумњао да се десило нешто лоше, пише "Телеграф".
Тијело жене нађено је у замрзивачу.
