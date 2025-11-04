Logo

Нова трагедија за српски спорт: Умро Драган Васиљевић

04.11.2025

Драган Васиљевић
Поново трагичне вијести за српски спорт! Након што је свијет рукомета потресла вијест о смрти Александра Бабића Праћке, сада је и Рукометни клуб Партизан објавио вијест да је преминуо Драган Васиљевић - Васке, бивши рукометаш.

Он је био и професор Факултета организационих наука, који је покушавао да унаприједи српски рукомет бројним научним радовима и приједлозима на основу истраживања.

10. ванредна сједница крњег Уставног суда

БиХ

Како је крњи Уставни суд образложио одбијање Додикове апелације

"Рукометни клуб Партизан АдмиралБет данас је затекла тужна вијест о изненадној смрти Драгана Васиљевића - Васкета. Како је говорио својевремено, црно-бијели дрес био му је најдражи у играчкој каријери. Васке је био сјајан рукометаш, спортиста, пријатељ, ветеран нашег клуба, научник, професор Факултета организационих наука, али прије свега изузетан човјек", навео је Клуб и додао:

"Комеморација ће се одржати у сриједу 5. новембра у 12 часова, у Ваљеву. Нека му је вјечна слава и хвала".

