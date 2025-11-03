Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

Извор:
Рукометаши и стручни штаб Борца огласили су се саопштењем за јавност, у којем су указали на бројне проблеме унутар клуба.
У допису достављеном медијима, које уз стручни штаб предвођен тренером Мирком Микићем потписују првотимци Никша Петровић, Владо Драганић, Никола Ивановић, Марко Лукић, Станко Станковић, Дарко Пејовић, Небојша Граховац, Давид Момић, Милош Њежић и Арсеније Бубић истиче се незадовољство радом Управног одбора, на чијем је челу Владимир Куваља.
Саопштење преносимо у потпуности.
„Уважена рукометна јавности, навијачи и представници институција,
Рукометни клуб Борац m:tel се налази у великим финансијским, али и спортским и организационим проблемима. Највећи терет ове ситуације сносимо ми, играчи, који осим што живимо за Борац — живимо и од Борца, те нам је егзистенција угрожена. Без намјере да нарушимо углед било кога, износимо чињенице из наше непосредне комуникације и искуства.
Још од августа, када су нам од стране претходне управе исплаћена дуговања и након што смо потписали уговоре за нову сезону, у вјери у бољи и организованији Борац, наилазимо на низ проблема. Они су финансијски (њих је у клубу било и раније), али и (не)спортски, што се у нашем Борцу није дешавало и посебно нас брине. Издвајамо сљедеће:
1) Дуговања.
Од доласка нове управе нам је исплаћено око 40% једне плате, односно приближно 20% онога што је зарађено. Питање: како у таквим условима да играмо, немају сви „луксуз“ да живе са родитељима у Бањалуци.
2) Најаве измјена уговора.
У разговорима са управом је најављивано мијењање уговорних обавеза, уколико екипа на полусезони Премијер лиге БиХ не буде у топ 4, уз образложење да је екипа прескупа, без предочавања доказа који би то поткријепили. Подсјећамо: уговор је двосмјерна обавеза и не пристајемо на измјене на нашу штету; позивамо да се све рјешава искључиво кроз важеће уговоре и прописе.
3) Могућност тренутног одласка.
Због незадовољства неисплаћеним платама, речено нам је да ко жели може одмах узети папире и отићи, међутим када су поједини играчи тражили исписнице речено им је да их не могу добити.
4) Формулар о личној здравственој гаранцији.
Прије сезоне нам је достављен образац да лично гарантујемо за здравље и спремност, под материјалном и кривичном одговорношћу. Сматрамо да такав захтјев није уобичајен у професионалном спорту и да нико не може гарантовати да се неће повриједити. Овај потез смо одбили као тим.
5) Основни услови за рад.
Медицинске траке – тејпови и друга потрошна опрема набављају се у минималним и често недовољним количинама; неизвјесно је хоћемо ли имати довољно за наредни тренинг или утакмицу.
6) Такође желимо нагласити да се сви горе наведени проблеми раде иза леђа, односно без било какве консултације управе клуба са стручним штабом и медицинским тимом!
Подсјећамо да се ближи рок након којег ће, због неизмирених обавеза, играчи моћи тражити „слободне папире“ — што би, реално гледано, довело до расипања екипе и ризика испадања у нижи ранг, што се Борцу никада није десило. Неки саиграчи су већ затражили исписнице.
Доста је приче о „систему“ и „стабилизацији“ док се дешава супротно. ПОРУЧУЈЕМО: МИ СМО ИГРАЧИ, АЛИ НИСМО ИГРАЧКЕ. Апелујемо на све надлежне институције, као и на све навијаче Рукометног клуба Борац m:tel, да се у што краћем периоду пронађе рјешење проблема насталог у претходна два мјесеца, како се не би поново довели у исту ситуацију као прошле сезоне. Желимо посебно да нагласимо како ово не радимо са циљем да наштетимо угледу и имиџу клуба, већ искључиво у интересу нашег Борца. Ми ћемо као и до сада оставити срце на терену, борити се за сваку побједу, за сваки бод. И раније смо играли уз кашњења, али никада уз овако негативну атмосферу и страх за здравље и егзистенцију“, наводи се у саопштењу које, уз комплетан стручни штаб, потписују Никша Петровић, Владо Драганић, Никола Ивановић, Марко Лукић, Станко Станковић, Дарко Пејовић, Небојша Граховац, Давид Момић, Милош Њежић и Арсеније Бубић", наводе у саопштењу.
