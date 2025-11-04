Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

Извор:
Крњи Уставни суд БиХ у којем не сједе српске судије одбио је апелацију адвокатског тима предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
Друга апелација на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата предсједника Српске и расписивању пријевремених избора, према најави, није била предмет расправе.
Додик је раније рекао да ако Уставни суд БиХ сматра да се одлуке неизабраног странца могу читати као закон, онда ово није уставна земља.
"Сами су рекли у ранијим одлукама, што је наведено и у апелацији, да не може одлука суда бити супротна Уставу Српске. И да се прихвати хипотетички да је Шмит неко и нешто, ти укази су потписани прије те његове одлуке. Устав Републике Српске налаже предсједнику да потписује указе, што нису могли ни да оспоре, јер је сам Уставни суд БиХ рекао да се не могу доносити одлуке против Устава Српске, Устава БиХ и Устава ФБиХ" појаснио је Додик.
