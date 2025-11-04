Logo

Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

Извор:

АТВ

04.11.2025

17:12

Коментари:

0
Крњи Уставни суд одбио апелацију Милорада Додика

Крњи Уставни суд БиХ у којем не сједе српске судије одбио је апелацију адвокатског тима предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Друга апелација на одлуку ЦИК-а о одузимању мандата предсједника Српске и расписивању пријевремених избора, према најави, није била предмет расправе.

Додик је раније рекао да ако Уставни суд БиХ сматра да се одлуке неизабраног странца могу читати као закон, онда ово није уставна земља.

dodik stevandic viskovic

БиХ

Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

"Сами су рекли у ранијим одлукама, што је наведено и у апелацији, да не може одлука суда бити супротна Уставу Српске. И да се прихвати хипотетички да је Шмит неко и нешто, ти укази су потписани прије те његове одлуке. Устав Републике Српске налаже предсједнику да потписује указе, што нису могли ни да оспоре, јер је сам Уставни суд БиХ рекао да се не могу доносити одлуке против Устава Српске, Устава БиХ и Устава ФБиХ" појаснио је Додик.

Ускоро опширније..

policija rs

Хроника

Убиство у Добоју: Син убио оца

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Уставни суд БиХ

apelacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

БиХ је од данас дио Google street view: Погледајте како све изгледа

Друштво

БиХ је од данас дио Google street view: Погледајте како све изгледа

5 ч

0
Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

Свијет

Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

5 ч

1
ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

Република Српска

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

5 ч

6
Савјет министара усвојио Нацрт буџета

БиХ

Савјет министара усвојио Нацрт буџета

6 ч

0

Више из рубрике

Савјет министара БиХ именовао Драгана Андрића за замјеника СИПА

БиХ

Савјет министара БиХ именовао Драгана Андрића за замјеника СИПА

4 ч

0
Амиџић: Јасно дефинисано чија је надлежност избор главног преговарача

БиХ

Амиџић: Јасно дефинисано чија је надлежност избор главног преговарача

4 ч

0
Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

БиХ

Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

5 ч

13
Савјет министара усвојио Нацрт буџета

БиХ

Савјет министара усвојио Нацрт буџета

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

18

26

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

18

15

Ове три биљке су идеалне за купатило

18

10

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

18

07

Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner