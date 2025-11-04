Амиџић: Јасно дефинисано чија је надлежност избор главног преговарача

04.11.2025
14:00
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да је у БиХ јасно дефинисано чија је надлежност избор главног преговарача са ЕУ, али да представници "тројке" тај процес покушавају да политизују.
Амиџић је истакао да представници "тројке" покушавају да искористе већину коју имају у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ како би преузели одлуку о избору главног преговарача.
"Имате ситуацију да `тројка` каже - гдје имамо већину ту ћемо ми бирати главног преговарача. То једноставно није нормално, нити је у складу са правним праксама земаља у окружењу. У свим тим државама главног преговарача је именовала влада или савјет министара и тако је процес текао даље", рекао је Амиџић.
БиХ
Савјет министара усвојио Нацрт буџета
Он је навео да Савјет министара још није ни почео разговор о конкретном имену главног преговарача, већ само о формирању канцеларије главног преговарача, што је, како је додао, такође постало предмет политичких несугласица.
"На сличан начин као што се блокира усвајање буџета институција БиХ, тако се коче и процеси у вези са европским интеграцијама. Шта значи именовати преговарача ако нема проходност за законе које би се требали доносити на европском путу", истакао је Амиџић.
Говорећи о негативном извјештају Европске комисије о напретку БиХ, Амиџић је рекао да такав исход не изненађује, али да је ипак разочаравајући.
"Да смо у БиХ кренули напријед, морали бисмо научити да се чујемо и разумијемо. У БиХ живе три народа и уколико нису спремни да разговарају и договарају се, ово неће бити први негативан извјештај који ћемо добити", упозорио је Амиџић.
Он је додао да је кључно да у политичком животу БиХ разум превлада над политичким интересима, јер се само кроз дијалог може остварити напредак на европском путу.
Говорећи о финансирању институција културе у БиХ, Амиџић је рекао да нови корисници могу бити уврштени у буџет само ако постоји законски основ за то.
"Веома су добро познати ставови српског народа о улози ОХР-а и о правима која та канцеларија себи присваја, а да не говоримо о питању легитимитета Кристијана Шмита", навео је Амиџић.
Он је подсјетио да чак ни одлука ОХР-а о уврштавању институција културе у буџет није прошла све законом прописане процедуре.
"Намјерно су стављене ставке које су непредвидиве како би се институције културе уврстиле у буџетске кориснике, иако за то нема законског основа", закључио је Амиџић.
