Огласио се Нермин Никшић након акције ПОСКОК-а

04.11.2025

11:36

Огласио се Нермин Никшић након акције ПОСКОК-а

Премијер ФБиХ Нермин Никшић (СДП БиХ) огласио се након што су припадници МУП-а КС по налогу ПОСКОК-а провели акцију у којој су изузета четири мобитела.

"Као премијер Федерације Босне и Херцеговине сам показао да у потпуности подржавам рад полицијских и правосудних институција очекујући да свој посао обављају професионално, непристрасно и у складу са законом. Повјерење у институције и њихову независност темељ су стабилног и одговорног друштва.

ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

Подсјећам да сам се 24. октобра лично обратио и Посебном од‌јелу за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Федерације БиХ са захтјевом да провјере све наводе о мом могућем посредовању при запошљавању, те да, уколико се утврди основ, покрену одговарајући поступак. Тим чином желио сам показати да нико, па ни ја, не може и не смије бити изузет из провјера и одговорности.

Никшић о објављеним компромитујућим порукама: Очигледно потичу из тужилачких списа

Влада Федерације БиХ остаје потпуно отворена за сарадњу са свим надлежним органима. Мој једини интерес јесте да институције функционишу професионално, транспарентно и у пуном капацитету – у интересу грађана и очувања повјерења у државу" навео је Никшић.

