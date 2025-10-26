Објављене компромитирајуће поруке: Никшић слао цедуљице за запошљавања

26.10.2025
Премијер Федерације БиХ Нермин Никшић у наредним данима мораће објаснити јавности, али и правосудним институцијама, компромитирајуће поруке које су вечерас предочене јавности.
У емисији Истрага седмице објављене су преписке путем СМС порука између в.д. директора ФУП-а Вахидина Муњића, премијера Нермина Никшића, службеника ФУП-а Мухамеда Охрановића који је координатор између кабинета премијера и в.д. директора ФУП-а, директора Судске полиције Џенада Гроше, шефице Никшићевог кабинета Аријане Хусеиновић-Ајановић и других.
Јавност свједочи препискама које указују на злоупотребу положаја, трговину утицајем и корупцију.
Објављени разговори су се водили током 2023. године.
Између осталог, у порукама се види како Никшић путем Муњића тражи, како наводи "у складу с могућностима" запошљавање једног одређеног кандидата на конкурсу у Судску полицију, а приказан је и папирић који је Никшић послао с подацима тог кандидата.
Даље, покушава се посредовати и у унапређењу одређеног полицијског службеника у Федералној управи полиције, затим премјештају одређеног припадника Граничне полиције БиХ из једне теренске јединице у другу, као и мијешање и интересовање у истражне радње ФУП-а и тужилаштва у предмету "Аутоцесте ФБиХ" које је резултирало хапшењима бивших челника Аднана Терзића и Елмедина Володера. Акција је тада проведена у циљу документовања кривичних дјела коруптивне природе, а односи се на незаконитости приликом процеса изградње аутоцесте Коридора Вц (поддионица Врандук - Понирак) због сумње да је приликом изградње наведене поддионице ЈП Аутопутеви ФБиХ д.о.о. оштећено за близу 20 милиона еура.
Даље, једна од порука гласи: "Премијер зове. Замолио. Да се заврши". "Завршавање" се спомиње и у другим дијеловима.
Ово неодољиво многе подсјећа на аферу "Асим" и "завршавање".
Даље, ту је и случај у вези са запошљавањем у Електропривреди БиХ када се инспектор Мухамед Охрановић јавља Вахидину Муњићу да су му Нермин Никшић и његова шефица кабинета именовали супругу за извршну директорицу у том јавном предузећу и да ће "пити слатку".
"Именована ми је данас жена. Тако да је слатка и код мене Муња", наводи у поруци Охрановић те додаје: "Хвала ти. Нема, овај премијер и ова Аријана су стварно људи. Ово је бас велика ствар", наводи се у препискама које је објавила "Истрага".
У емисији се говорило и о "заташкавању" истраге против Елведина Грабовице, утјецајног човјека блиског Нермину Никшићу, у предмету Електропривреда БиХ.
Аријана Хусеиновић-Ајановић као шефица кабинета Нермина Никшића је била умијешана и у именовање Муњићевог рођака Сафета Тракића за извршног директора предузећа БХ Пошта.
"Директоре, сада сам причала са Елвиром Карајбићем (тада генерални секретар СДП-а БиХ), онај Ваш рођак ће бити испоштован максимално. Или извршни за поштански промет или чак више, тако да оно што је Штета (Аднан Штета, министар саобраћаја у Влади КС) говорио као могућу опцију отпада јер је ово боље. Причамо свакако. Поздрав."
