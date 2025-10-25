Ко ће бити главни преговарач БиХ са Европском унијом?

Аутор:Бранка Дакић
25.10.2025
19:18
Коментари:1
Име које се најчешће спомиње је Ана Тришић Бабић. Из СНСД-а јасно - то мјесто припада Српској, а име ће предложити владајућа коалиција.
"То мора да буде особа која може да одговори задацима који су техничко-оперативне и политичке природе. Политички, не да доноси одлуке, јер не може да доноси одлуке, а то значи да имате устројен систем како да свим институцијама комуницирате", истиче потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.
Спомиње се и Игор Црнадак. Њега, као ни Ану Тришић Бабић данас нисмо могли добити на телефон. Пред нашу камеру зато је стао Младен Иванић. Није оптимистичан по питању договора бх. политичара у вези са главним преговарачем, али сматра да на том мјесту треба бити добар познавалац домаће и свјетске политике.
"Не смијемо ићи на то да то буде неки бирократа. Моћ таквог преговарача ће бити скоро па никаква у овако компликованим условима које ми овдје имамо. Господин Црнадак има много више предности него госпођа Тришић Бабић, али и она има одређене квалитете и знања, али биће тешко да се дође до компромиса", почасни предсједник ПДП-а Младен Иванић.
Будућа Канцеларија главног преговарача са Европском унијом тема је политичког препуцавања у БиХ. Из Сарајева неће да чују за СНСД-ов приједлог, није тајна да им је дражи приједлог опозиције. Политичка подобност је, чини се, и овај пут испред стручности.
"Ја сам песимиста када је ријеч о СНСД-у. Не вјерујем им и мислим да ће они и даље кочити наш европски пут", тврди предсједник НиП-а Елмедин Конаковић.
Пред главним преговарачем је захтјеван посао и то мора бити неко ко има богато дипломатско искуство, јасни су аналитичари.
"Оно што ЕУ од нас очекује јесте да достигнемо одређени ниво стандарда да би задовољили неке њихове услове за чланство. Цијели интеграциони процес је један ход који треба да се прође да би се малим корацима постигле велике и крупне ствари да би БиХ била спремна за чланство у ЕУ", истиче из Центра за међународне и безбједносне студије Бојан Шолаја.
Дуг је пут Бих ка Европској унији. Именовање главног преговарача само је један од услова. Пред домаћим политичарима посла је много, а ако наставе оваквим темпом, тешко је очекивати да ћемо ускоро закорачити на европско тло.
БиХ
5 ч3
БиХ
8 ч2
БиХ
8 ч0
БиХ
8 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму