Цвијановић: Бећировићева "Глобална мрежа БХ дијаспоре" је само бошњачка

25.10.2025

11:18

Коментари:

1
Цвијановић: Бећировићева "Глобална мрежа БХ дијаспоре" је само бошњачка
Фото: СРНА

Оно што Денис Бећировић назива дијаспором БиХ функционишу одвојено као српска, хрватска и бошњачка. Тако је, како је, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на Инстаграму.

"Ако је тзв. "Глобална мрежа бх дијаспоре" формирана при кабинету само бошњачког члана Предсједништва БиХ, онда је то мрежа бошњачке дијаспоре. Да постоји јединствена бх дијаспора онда би неко тијело било формирано при трочланом Предсједништву БиХ, на примјер", додала је Цвијановић.

Нема потребе, каже Цвијановић, да сами себе обмањујемо.

"У реалности, структурно и идентитетски говорећи, оно што Бећировић назива дијаспором БиХ функционишу одвојено као српска, хрватска и бошњачка. Тако је, како је. Нема потребе ни да сами себе обмањујемо, нити да преамбициозно тврдимо како било који члан Предсједништва БиХ представља цијелу БиХ, па макар кад је ријеч и о дијаспори", закључила је Цвијановић.

Подсјећамо, бошњачки чалан Предсједништва БиХ Денис Бећировић рекао је да је "формирање Глобалне мреже дијаспоре БиХ важан искорак у повезивању дијаспоре и домовине".

Тагови:

Жељка Цвијановић

Денис Бећировић

Коментари (1)
