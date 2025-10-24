Амиџић: Волио бих да у Народној скупштини имамо јединство и саборност посланика првог сазива

Извор:
АТВ
24.10.2025
10:01
Коментари:1
Волио бих да данас у Народној скупштини имамо јединство и саборност посланика првог сазива, написао је ово Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара, поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, на друштвеној мрежи Икс.
Волио бих да данас у Народној скупштини имамо јединство и саборност посланика првог сазива. Тешка времена то и захтијевају. Знали су то наши посланици прије 34 године који су тог 24. октобра '91 усојили кључне одлуке за наш живот на овим просторима. Честитам свима годишњицу…— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) October 24, 2025
''Тешка времена то и захтијевају. Знали су то наши посланици прије 34 године који су тог 24. октобра '91 усојили кључне одлуке за наш живот на овим просторима. Честитам свима годишњицу оснивања НСРС уз жељу да имамо мало мање подјела и да се сви окренемо ономе што је најважније'', написао је Амиџић.
БиХ
3 д0
Република Српска
4 д5
Република Српска
1 седм0
БиХ
1 седм0
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму