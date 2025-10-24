Logo

Амиџић: Волио бих да у Народној скупштини имамо јединство и саборност посланика првог сазива

Волио бих да данас у Народној скупштини имамо јединство и саборност посланика првог сазива, написао је ово Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара, поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, на друштвеној мрежи Икс.

''Тешка времена то и захтијевају. Знали су то наши посланици прије 34 године који су тог 24. октобра '91 усојили кључне одлуке за наш живот на овим просторима. Честитам свима годишњицу оснивања НСРС уз жељу да имамо мало мање подјела и да се сви окренемо ономе што је најважније'', написао је Амиџић.

