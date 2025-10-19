Logo

Амиџић: Одлука Народне скупштине о избору Тришић Бабић мудар потез

19.10.2025

10:56

Коментари:

2
Амиџић: Одлука Народне скупштине о избору Тришић Бабић мудар потез

Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић изјавио је да је одлука Народне скупштине Републике Српске о избору Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике мудар потез и да је штета што то опозиција није препознала.

Амиџић је рекао да није изненађен негодовањем опозиционих посланика у Народној скупштини због избора Ане Тришић Бабић, јер би, како је навео, њима било спорно било које име које стигне из СНСД-а.

"Све што је радила Тришић Бабић у претходном периоду даје јој квалификације за ову функцију. Опозиција у Српској не постоји, јер да би била опозиција мора бити констрктивна и да воли свој народ", рекао је Амиџић за РТРС.

6807b4d01feab amidzic

Република Српска

Амиџић: Потези Бошњака учиниће Српску независном

Амиџић је напоменуо да је посљедњим потезима предсједник Републикие Српске Милорад Додик показао политичку ширину.

"Политичко Сарајево је кроз одлуке Суда БиХ покушало да испровоцира потез који би нас увукао у сукоб и нестабилност. Али, Додик је ту показао мудрост и политичку ширину", напоменуо је Амиџић.

Према његовим ријечима, Република Српска је усвајањем Закона о престанку важења закона и закључка о стављању ван снаге закључака који се односе на информацију о урушавању правног поретка у БиХ кршењем Дејтонског мировног споразума од 25. децембра прошле године, показала да не жели да буде реметилачки фактор у БиХ.

Срђан Амиџић

Економија

Амиџић: Омогућити превозницима из БиХ поврат ПДВ-а

Амиџић је указао и на политичку поруку коју америчка администрација шаље скидањем санкција за четири особе из Републике Српске.

"Америчка администрација тиме поручује да имамо право да славимо наш дан и оно што нам је битно, али и да стварамо амбијент сарадње и учврстимо позицију Српске у Дејтонској БиХ", рекао је Амиџић.

Подијели:

Тагови:

Срђан Амиџић

Ana Trišić Babić

NSRS

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић: Сага око буџета показује да је БиХ неодржива

БиХ

Амиџић: Сага око буџета показује да је БиХ неодржива

3 д

0
Амиџић: Затражен реципроцитет поврата ПДВ-а за превознике у земљама ЕУ

Економија

Амиџић: Затражен реципроцитет поврата ПДВ-а за превознике у земљама ЕУ

1 седм

0
Амиџић упутио писмо у више земаља ЕУ с циљем да транспортним компанијама омогуће поврат ПДВ

БиХ

Амиџић упутио писмо у више земаља ЕУ с циљем да транспортним компанијама омогуће поврат ПДВ

1 седм

0
Амиџић данас о успостављању реципроцитета у поврату ПДВ-а

БиХ

Амиџић данас о успостављању реципроцитета у поврату ПДВ-а

1 седм

0

Више из рубрике

Гужве на излазу из БиХ

БиХ

Гужве на излазу из БиХ

1 д

1
Цвијановић: Српска никада није пристала бити понижена и деградирана

БиХ

Цвијановић: Српска никада није пристала бити понижена и деградирана

1 д

3
Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

БиХ

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

1 д

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Како је пропао покушај неуставног кандидовања представника БиХ у OPCW

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

14

58

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

14

54

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

14

49

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

14

35

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner