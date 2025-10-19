Амиџић: Одлука Народне скупштине о избору Тришић Бабић мудар потез

19.10.2025
10:56
Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић изјавио је да је одлука Народне скупштине Републике Српске о избору Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике мудар потез и да је штета што то опозиција није препознала.
Амиџић је рекао да није изненађен негодовањем опозиционих посланика у Народној скупштини због избора Ане Тришић Бабић, јер би, како је навео, њима било спорно било које име које стигне из СНСД-а.
"Све што је радила Тришић Бабић у претходном периоду даје јој квалификације за ову функцију. Опозиција у Српској не постоји, јер да би била опозиција мора бити констрктивна и да воли свој народ", рекао је Амиџић за РТРС.
Амиџић је напоменуо да је посљедњим потезима предсједник Републикие Српске Милорад Додик показао политичку ширину.
"Политичко Сарајево је кроз одлуке Суда БиХ покушало да испровоцира потез који би нас увукао у сукоб и нестабилност. Али, Додик је ту показао мудрост и политичку ширину", напоменуо је Амиџић.
Према његовим ријечима, Република Српска је усвајањем Закона о престанку важења закона и закључка о стављању ван снаге закључака који се односе на информацију о урушавању правног поретка у БиХ кршењем Дејтонског мировног споразума од 25. децембра прошле године, показала да не жели да буде реметилачки фактор у БиХ.
Амиџић је указао и на политичку поруку коју америчка администрација шаље скидањем санкција за четири особе из Републике Српске.
"Америчка администрација тиме поручује да имамо право да славимо наш дан и оно што нам је битно, али и да стварамо амбијент сарадње и учврстимо позицију Српске у Дејтонској БиХ", рекао је Амиџић.
