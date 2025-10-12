Амиџић: Омогућити превозницима из БиХ поврат ПДВ-а

Аутор:Бранка Дакић
12.10.2025
19:21
Коментари:0
Због немогућности поврата ПДВ-а превозници из БиХ приликом једног транспорта губе око 20.000 марака. Ово је само једна у низу примјера како Европска унија годинама уништава транспортну индустрију у БиХ и томе се мора стати у крај, јасни су превозници.
"Ми смо се обраћали Предсједништву БиХ, обраћали смо се министру Форти, министру вањских послова. Они су обећали да ће код својим пријатеља у Европској комисији нешто учинити, међутим, резултат је нула. Са великом зебњом смо дочекали данашњи дан. Уколико се нешто не промијени, то ће бити велики удар, не само за превознике, него за цјелокупну привреду“, рекао је за АТВ главни координатор Конзорцијума "Логистика" БиХ Велибор Пеулић.
Баш зато што федерални званичници ништа нису урадили по питању рјешавања проблема бх. превозника, одлучили смо да их више не чекамо, јер од празних обећања нема ништа, поручује Срђан Амиџић. Министарство финансија и трезора покренуло је механизам за увођење реципроцитета у систему ПДВ-а и званичне захтјеве упутило министарствима финансија у неколико европксих земаља, јер ако превозници из Европске уније могу вратити ПДВ у БиХ, исто право морају имати и наше компаније у Европи, каже Амиџић.
"Имате ситуацију да наши превозници када возе у иностранство немају право на поврат ПДВ-а, када је у питању гориво, мостарине, путарине и тако даље, а превозници из тих земаља када врше ту услугу у БиХ могу да врше поврат ПДВ-а. За нас је то, апсолутно, недопустиво", истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.
Уколико не буде разумијевања институција Европске уније, слиједи покретање процедуре за укидање поврата ПДВ-а страним превозницима у БиХ, упозорава министар. Напомиње и да је због ове ситуације у проблему око 3.300 превозниак у БиХ са више од 47.000 радника.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму