Амиџић: Потези Бошњака учиниће Српску независном

15.10.2025
22:45
Републику Српску независном могу учинити потези Бошњака који праве ситуацију у којој ће Србима бити немогуће живјети у БиХ, изјавио је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Амиџић наводи да лидери бошњачких партија никада неће прихватити дејтонску БиХ, јер желе једног предсједника, једну владу, једно министарство, једно предузеће за електроенергетски сектор, али заборављају да су управо Срби у БиХ унијели Републику Српску.
"Постоје неке ствари око којих се можемо заједнички договорити, а они сада желе направити систем управљања у којем ће газдовати и у Републици Српској и са Српском. То не може! Из ког разлога, јел` неко поклонио Републику Српску Србима?", упитао је Амиџић.
Амиџић: Сага око буџета показује да је БиХ неодржива
Он је указао да се под плаштом приче о напретку БиХ ка чланству ЕУ стално набацује неки кровни закон, те да Бошњаци желе институције са јединственим одлучивањем и очекују да ће они тим управљати, а да Република Српска чека кад ће јој нешто поклонити.
"Република Српска је од српског народа и није добијена од БиХ", поручио је Амиџић, те додао да су већину кључних ствари у БиХ мијењали високи представници.
Он каже да не може прихватити чињеницу да ће неко узети Републику Српску која је унесена у БиХ и преписати на ниво БиХ.
Амиџић је истакао за РТРС да политика предсједник Републике Српске Милорада Додика не би трајала 20 година да то није жеља српског народа.
Он је подсјетио да је у Савјету министара донесена одлука о подјели средстава од Регулаторне агенције за комуникације /РАК/, након чега је министар комуникација и транспорта Един Форто одбио да потпише споразум са Републиком Српском, а потписао са Федерацијом БиХ и Брчко дистриктом.
"Рекао је да неће да потпише са Републиком Српском јер нису добили Закон о електронском потпису који нема везе са овим. Почне условљавање и пусти да плаћање иде Федерацији и Брчко дистрикту, рекао је Амиџић и додао да је ријеч о интегралној одлуци у којој нема Републике Српске.
Након тога, каже Амиџић, Форто је рекао да средства не морају никоме бити пуштена, само да не иду Републици Српској, те упитао да ли је то сигурност да о судбини Српске и Срба одлучује Форто?
"То нису нормалне ствари и оне су доказ да БиХ не може да функционише", поручио је Амиџић.
Он каже да је чињеница да Бошњаци желе да угасе Србе и Хрвате чему се у Српској пружа отпор, те да ће БиХ почети да функционише када не буде било ОХР-а.
Амиџић је указао да се прави образац да преко Суда и Тужилаштва могу било кога послати у затвор, па чак и због постављања билборда.
"Није ту у питању Милорад Додик, хајде реците /предсједнику Удружења `Источна алтернатива` Војину/ Павловићу што иде у затвор двије и по године због билборда како је то у реду? Два билборда је човјек залијепио", нагласио је Амиџић, те додао да жели да пружи отпор таквим стварима.
Амиџић каже да он као министар не штети дејтонској БиХ, али да штити интересе Републике Српске која је унијела своју имовину и земљиште.
Он је рекао да је Додик пресуђен јер је бранио грунт и све иједан српски град који је унесен у БиХ.
