Подршка Блануши остаје на чекању

Аутор:Весна Азић
15.10.2025
19:18
Коментари:0
Састали су се да би се... договорили да се поново састану. У сјени великих најава и још већих очекивања, одржан је састанак опозиционих партнера. Тема је подршка СДС-овом кандидату Бранку Блануши. Резултат: још једно велико „чекање“.
Јер – ако сте мислили да ћете данас чути коначан став ПДП-а – преварили сте се. Али нисте сами. Преварио се и Блануша.
"Разговарали смо пријатељски, потпуно отворено, о начелима наше сарадње, о договору за подршку професору доктору Бранку Блануши. Кажем, састанак врло садржајан отворен. Говорили смо дакле о нашем договору, како и на који начин приступити не само овим пријевременим предсједничким изборима. Него говорили смо о нашој заједничкој сарадњи која се отвара", рекао је Јовица Радуловић, вршилац дужности предсједника СДС-а.
,,Ти разговори ће се наставити и сљедеће седмице. Још у једној широј форми. Значи имаћемо разговоре са покретом који ће се формирати, након тога све ће се знати. Биће отворено и презентовано јавности’’, рекао је Бранко Блануша, члан СДС-а и кандидат на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске
Први човјек ПДП-а каже да све треба бити подређено кандидату СДС-а, жели му успјех. Али изоставља званичну подршку. Она би могла доћи тек након формирања покрета.
,,За 3- 4 дана ПДП улази у фазу верификације, потврде нашег укрупњавања. Прилазе нам друге важне снаге. И већ од Томиндана на Влашићу, ПДП излази у једној новој, снажнијој форми, која у сваком проценту том новом снагом може да допринесе подршци нашем професору. Снази СДС- а, снази опозиције. Ево то је разлог зашто смо оставили датум иза 19. да будемо много више отворени за сва питања. Да вам можемо много више рећи’’, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
Да ли ће Станивуковић подржати Бланушу? Не зна се. Једино што знамо – опозиција се договорила да се договара. А све остало – биће познато... "након формирања покрета."
