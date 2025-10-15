Сакић за АТВ: Уставни суд БиХ ријетко одређује привремену мјеру

Извор:
АТВ
15.10.2025
20:11
Коментари:0
Праска Уставног суда БиХ је таква да врло ријетко одређује привремену мјеру када су у питању извршавања одлука редовних судова, поручио је правник Дамир Сакић, говорећи о апелацији предсједника Српске о привременој мјери забране примјене одлуке Суда БиХ.
"По питању апелација господина Додика, праска Уставног суда БиХ је таква да врло ријетко одређује привремену мјеру када су у питању извршавања одлука редовних судова. Било да се односи на мјеру притвора, на главну казну или споредне казне као што је мјера сигурности, Уставни суд БиХ се јако ријетко мијеша у ту врсту извршног-кривичног права", рекао је Дамир Сакић, правник.
Сакић појашњава да уколико Уставни суд до сада није одлучио о привременој мјери, о њој ће одлучивати када буде одлучивао о меритуму, једном одлуком.
"Исход се може наговијестити, међутим у случају да ипак Уставни суд прихвати захтјев за одређивање привремене мјере, они у том закону имају слободни дискрецију да наведу шта допуштају, а шта не допуштају, ипак ако би удовољили привременој мјери онда би могли говорити о посљедицама на одржавање пријевремених избора", каже Сакић.
На питање када се може очекивати одлука о меритуму по поднесем апелацијама Сакић одговара:
"Нажалост Уставни суд има потпуно дискреционо право да они одлучују о сваком појединачном захтјеву. Тај захтјев се може ријешити у року од 15 дана, мјесец дана, пола године зависи све када Уставни суд узме да тај предмет ријеши. Уставни суд је обавезан узети у обзир и права самог апеланта али посљедице које има , чим прије и без одлагања. Суд изгледа јако неозбиљно на овај начин односећи се према једном од најважнијих правних и политичких питања".
Сакић објашњава да је пресуда донесена на основу неуставног закона, а Суд БиХ је након изрицања другостепене пресуде дао саопштење при чему свако наредно изгледа другачије.
"Питање што се тиче пресуде Суда БиХ је да господин Милорад Додик остаје предсједник СНСД-а. СНСД није јавна функција, странка која се не финансира из јавних средстава не постоји нити једна препрека да господин Милорад Додик буде предсједник СНСД-а", говори Сакић и додаје "Народ је принуђен поново изаћи на изборе и да још једном потврди своју вољу".
Сакић говори да чути глас народа никад не може бити штетно, а још мање бесмислено.
