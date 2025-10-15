"Да ли Семберији треба спорт?" Клубови више од годину дана без новца

Аутор:Сања Трифковић
Да ли су добри спортски резултати које остварују годинама уназад криви што више од годину дана није уплаћена ни једна транша? „Легла“ је додуше понекима, који су били подобни, кажу представници спортских клубова.
И то је нека порука, можда она најјаснија, а то је да Семберији не треба спорт. Овакво вријеме не памте ни они који су пола вијека у спорту.
„Никад није било горе вријеме кад је ријеч о постављању и финансирању спортских колектива. Прије 5–6 година та средства су се редовно добијала, и то у двије транше и на вријеме. Нису она била бог зна каква, али су и трошкови били много мањи. Трошкови такмичења су сваке године све већи и већи, а средства мања и нередовна. Посљедње вријеме волимо да кажемо — нередовна средства, јер се никад не зна кад ћемо их добити и колико ћемо добити", каже Милан Стевановић, ФК „Слобода“, Доњи Загони.
"Не можемо да планирамо годину, јел' унапријед, да знамо шта ће се дешавати. Дошли смо у мјесец октобар, гдје су сви неки званични турнири и спортске активности скоро при крају или су већ прошли. Неки од нас и клубова су организовали неке активности — конкретно Шаховски клуб, гдје сам ја предсједник, организовао је међународни турнир. И, нажалост, ми још увијек нисмо исплатили те дугове које имамо", каже Желимир Тешић, шаховски клуб “Клуб 5“.
Многи су због неизвјесности финансирања морали да одустану од такмичења у вишим лигама. Да је ситуација ван контроле слажу се и одборници и Скупштина града.
"Остављамо јасну поруку да је Бијељина и даље негдје град спорта, али да се спорт у Бијељини налази и у Новом граду, да је судија већ одбројавао неких седам секунди и бојим се да, као што сам већ рекао у самом уводу, стављамо катанац у браву свим спортским колективима", каже Данијел Паерић, одборник РСС у Скупштини Бијељине.
„Чињеница је таква да је буџет града Бијељина усвојен 28. марта ове године, и након усвајања буџета створили су се сви услови и предуслови за даљу процедуру — како Савјета за спорт, тако и Одјељења друштвених дјелатности, а на крају крајева и градоначелника — да се дође до коначне реализације", рекао је Жико Савић, потпредсједник Скупштине града Бијељина.
Очигледно да је некада граду који се најбрже развијао свиран крај на свим пољима. Да су плате запослених нижих буџетских корисника небитне, као и новац за спорт и бројни други дугови. За то вријеме засједају организациони одбори Купусијада и фолклора и издвајају се буџети. Уколико градоначелник Бијељине Љубиша Петровић до 23. октобра не исплати дуговања спортским клубовима биће организовани протести у центру града, јасни су спортисти.
„Од градоначелника Бијељине ни данас нисмо добили одговор да ли ће и како ће исплатити оно што дугује спортским клубовима, а имајући у виду колики су дугови, да ће у Бијељини од спорта остати искључиво дисциплине купуса с рамена или држање купуса коју је и сам установио прошле године као дисциплину.“
